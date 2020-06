Donald Trump ringrazia gli scienziati USA per aver creato il vaccino contro l’AIDS (che no, NON esiste)

L’ennesima gaffe di una presidenza demenziale, almeno dal punto di vista comunicativo. Donald Trump ne ha combinata un’altra delle sue nel corso di una conferenza stampa sulla riforma della polizia.

Il tycoon, contestatissimo per la gestione della pandemia da Covid-19 e per il razzismo tornato a livelli elevatissimi nel corso della sua presidenza, ha ringraziato gli scienziati americani per gli “enormi progressi” compiuti nei confronti del tanto atteso vaccino anti COVID-19. Ma non si è certamente fermato qui, il rosso Doland, sottolineando come i “più brillanti” scienziati d’America e i “migliori” medici a stelle e strisce si siano imbattuti in un vaccino per l’AIDS. Praticamente la notizia del secolo, se solo fosse vera.

Ho a che fare con questi incredibili scienziati e medici. Ho un grande rispetto per le loro menti, hanno escogitato delle cose. Hanno sviluppato molte altre cure e terapie nel corso degli anni. Questi sono i … migliori, i più intelligenti, i più brillanti. E hanno messo a punto il vaccino contro l’AIDS! Come sapete, ci sono varie cose e ora sono coinvolte varie compagnie … ma la terapia per l’AIDS … L’AIDS era una condanna a morte, e ora le persone vivono una vita con una pillola. È una cosa incredibile.

Trump, uomo più potente del mondo, ha quindi scambiato la ‘gestione’ dell’AIDS attraverso determinate terapie antiretrovirali con un vaccino. Secondo quanto riportato da HIV.gov, per essere il più chiari possibili, “attualmente non esiste un vaccino disponibile per prevenire l’infezione da HIV o curare coloro che ne hanno”.