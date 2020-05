Marie Cau prima sindaca transgender di Francia

Marie Cau è diventata la prima persona trans ad essere stata eletta sindaco nella storia di Francia. Marie ha fatto sua all’unanimità la fascia di sindaca di Tilloy-lez-Marchiennes, nella Francia nord-orientale.

Si è presentata agli elettori con una piattaforma di sostenibilità ecologica e un nuovo piano edilizio per l’economia locale. Parlando con l’AFP, la Cou ha sottolineato come voglia ora concentrarsi sulla politica locale: “Le persone non mi hanno eletto perché ero o non ero transgender, hanno eletto un programma”. La sua elezione è stata favorevolmente accolta dal ministro francese per l’uguaglianza di genere, Marlène Schiappa, che ha scritto sui social: “La visibilità Trans e la lotta alla transfobia dipendono anche dall’esercizio delle responsabilità politiche e pubbliche. Congratulazioni Marie Cau!”.

Stéphanie Nicot, co-fondatrice della National Transgender Association francese, ha rimarcato come l’elezione di Marie abbia dimostrato che “i nostri concittadini sono sempre più progressisti” e che votano “il valore degli individui, indipendentemente dalla loro identità di genere”.

In Italia il primo sindaco transgender, Gianmarco Negri, è stato eletto lo scorso anno, a Tromello, in Lombardia.