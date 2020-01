Potenza, ragazza lesbica picchiata in strada: pugni, testate e calci da due teppisti

Dopo aver visto le scioccanti immagini di Charlie Graham, ragazza lesbica picchiata in Galles, torniamo purtroppo in Italia, a Potenza, perché un’altra ragazza lesbica è stata selvaggiamente aggredita in strada.

A denunciarlo sui social, con tanto di foto che ce la mostrano livida, ferita, e referto medico a traino, è la stessa Giulia Ventura. “Ero indecisa sul rendere pubblico o meno ciò che mi è accaduto, ma ho deciso di farlo perché non si ripeta mai più una cosa simile“, scrive Giulia su Facebook, prima di scendere nei particolari.

Era mercoledì sera, cammino a piedi, in questa meravigliosa città di Potenza, con le mie cuffiette blu nelle orecchie, sento qualcuno blaterare verso di me, non capendo cosa stesse accadendo, mi tolgo le cuffiette e vedo due ragazzini che, attraversando la strada e si mettono di fronte a me, intralciandomi il passaggio. Chiedo loro che problemi avessero e dopo due spintoni che mi hanno atterrata, ancora cosciente sento una frase:

“Le persone come te devono morire, vuoi fare il maschio? E mo ti faccio vede come abbuscano i maschi”.

Ed è qui che l’aggressione verbale si fa fisica.

Non ho il tempo di rispondere che il primo pugno mi rompe il labbro, il secondo il naso, il terzo l’occhio. Mi alzo e cerco di difendermi con una testata che credo abbia rotto il naso al mio ammiratore, ma poi cado. Sento due calci, uno sulla costola e uno sulla spalla. Svengo. Mi riprendo dopo qualche minuto in una pozza di sangue, metto la sciarpa in bocca, per via del troppo sangue che perdevo e vado a casa. Per non spaventare mia madre decido di andare in garage per sciacquarmi il viso, tumefatto. Alla mia vista davanti lo specchio, svengo nuovamente. Prendo le forze in mano e torno a casa, mi infilo nel letto con forti dolori ovunque.L’indomani il naso non cessava di perder sangue e decido di andare in ospedale, la denuncia parte d’ufficio.

Denuncia che ora si è fatta anche social, chiedendo a gran voce un immediato intervento delle nostre forze politiche, chiamate ad intervenire imemdiatamente per dire stop all’omotransfobia.