“Due pub, tre poeti e un desiderio” di Franco Buffoni: 200 anni di rivendicazioni LGBTQ

Un anno fa, di questi tempi, il Coronavirus era ancora in Cina e l’Occidente arcobaleno stava per dare un ultimo saluto al cinquantenario di Stonewall. A un anno di distanza sono successe molte cose nel mezzo e i piani di tutti, in generale, sono mutati. Per recuperare almeno in parte la fiducia con cui ognuno guardava l’arrivo del 2020, il libro che ho pensato di raccontarvi oggi riavvolge il nastro di 12 mesi a vantaggio della consapevolezza di tutti.

Due pub, tre poeti e un desiderio. Per i cinquant’anni di Stonewall e la nascita dei Pride di Franco Buffoni (Marcos y Marcos, 2019) è un libro che, come dice il sottotitolo, vuole rendere omaggio ai moti di liberazione del 1969, ricordando come ci si arrivò. La storia che Buffoni ricostruisce, però, non è la classica storia. I suoi protagonisti sono tre personalità eccezionali della letteratura mondiale le cui vite sono legate da un unico fil rouge. Byron, Wilde, Auden. O meglio, Byron-Wilde-Auden, come tra un momento vi sarà chiaro. Ad accomunarli non sono tanto il talento letterario, la nazionalità o l’ascendente, e nemmeno l’orientamento sessuale. Certo, tutte queste cose li rendono “fratelli”, eppure sono certi fatti relativi alle loro biografie a farne quasi la stessa persona. Come dice pure l’autore, è l’innesto delle loro vite l’una sull’altra a donare a ciascuna di esse quella completezza che altrimenti sfugge e che solo così assume i contorni di un destino in comune.