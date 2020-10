Duncan Laurence: Il trionfatore dell’Eurovision 2019 sposa l’amato Jordan Garfield, l’annuncio social

26enne cantautore olandese, Duncan Laurence ha rappresentato i Paesi Bassi all’Eurovision Song Contest 2019 con il brano Arcade, vincendo la manifestazione con 498 punti. Ebbene Duncan ha rivelato su Instagram di aver chiesto la mano all’amato Jordan Garfield.

A quelli di voi con cui non ho parlato di recente, sono l’uomo più fortunato del mondo. Ho chiesto a Duncan Laurence di sposarmi e lui ha detto di sì. Non sono mai stato così felice in vita mia. Sposerò un uomo gentile, intelligente, genuino, di talento e bello. Sto anche sposando il mio migliore amico.