Chi è Edoardo Zaggia, il creator comico di Rubrichette e del SÄNDÆLŒÖ

“Raga ma chi è che ha perso un SÄNDÆLŒÖ?!”

Questa una delle frasi più iconiche e virali del comico veneto Edoardo Zaggia, andata in tendenza sui social da luglio 2022 dopo che il content creator ha pubblicato un video su TikTok. Una frase che avrai sicuramente sentito, se negli ultimi mesi avrai guardato almeno un paio di reel su uno dei 3 social più usati al momento.

Edoardo Zaggia è conosciuto, tuttavia, per un suo format satirico nato nel 2020 ai tempi del lockdown: esattamente il 13 marzo 2020 usciva su Youtube e sui suoi canali social la prima puntata di “Rubrichette” nel quale, insieme al suo compagno, il regista Alberto Sacco, ironizza su vari argomenti, con una certa predilezione per l’educazione sessuale degli anni Novanta e per le suore. Quello delle suore un tema ricorrente (“un demone interiore”, come dice Edoardo a Fanpage), perché nella vita del 29enne le religiose lo hanno segnato irrimediabilmente durante la sua formazione scolastica.

“Rubrichette” è un format che, oltre ad ironizzare su cose leggere, rappresenta una satira nei confronti di questa società sempre più spaventosamente maschilista ed omobilesbotransfobica. La critica sull’attualità di Edoardo e di Alberto è spesso affidata a maschere comiche, come quelle delle signore un po’ snob Gennifer e Gabriella. Per questa satira irriverente, Edoardo e il suo compagno Alberto sono stati presenti come ospiti ai Diversity Media Awards 2022, i premi dedicati al valore dell’inclusione e della diversità.

Il format “Rubrichette”, insieme al recente podcast “Katia”, ha realizzato migliaia di visualizzazioni e, grazie anche al video del “SÄNDÆLŒÖ”, ha fatto guadagnare ad Edoardo Zaggia oltre 100mila follower su Instagram, 32mila iscritti su Youtube ed un seguito di 285 mila fan su TikTok. Anche su Facebook il comico condivide i suoi sketch e, seppur i numeri siano più modesti rispetto agli altri social, anche su questo social Edoardo inizia a farsi conoscere.

Biografia di Edoardo Zaggia

Edoardo Maria Zaggia è nato in Veneto il 22 maggio 1993 ed è laureato in comunicazione all’Università degli Studi di Padova. Prima di diventare un creator di successo, Edoardo ha lavorato come promoter, responsabile front office di un cinema e acquisition manager per una società immobiliare.

Edoardo vive a Milano insieme al suo compagno di vita, e di sketch, Alberto Sacco, di professione regista ed anche lui, come Edoardo Zaggia, nato nel 1993 e padovano di origine.

Grazie agli sketch pubblicati sul Web, Edoardo Zaggia e Alberto Sacco sono diventati molto conosciuti e apprezzati, in particolare all’interno della comunità LGBTQIA+: nel 2021 sono stati ospiti del Festival Mix Milano, il Festival del Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer; nel 2022 sono stati ospiti, come abbiamo accennato nell’introduzione, dei Diversity Media Awards, il riconoscimento annuale, ispirato ai Glaad Media Awards, che assegna premi alle persone e alle produzioni dell’intrattenimento che danno un contributo per combattere le discriminazioni legate, in particolare, all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

Edoardo Zaggia: dove seguire il content creator sui social

Puoi scoprire la comicità di Edoardo Zaggia e del suo compagno Alberto Sacco sui seguenti profili:

