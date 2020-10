Egitto, 1.500 nuovi poliziotti sfilano mezzi nudi per l’omofobo presidente – il video è virale

Quanto accaduto nel weekend in Egitto è presto diventato virale grazie a George Takei, leggenda di Star Trek che ha condiviso il video di una cerimonia di diploma a dir poco omoerotica da parte dell’Accademia di polizia egiziana. “Per un governo terribilmente omofobo e pericolosamente anti-LGBT in Egitto, questo urla decisamente gay”, ha scritto l’indimenticato timoniere Hikaru Sulu della nave stellare USS Enterprise, da anni omosessuale dichiarato.

Nel video si vedono infatti 1.500 cadetti seminudi sfilare al Cairo, tra acrobazie e giochi con il fuoco, flessioni e prove di forza. Al termine della cerimonia, i nuovi ufficiali sono stati salutati dalle rispettive famiglie, congratulandosi con il presidente omofobo egiziano Abdel Fattah Al-Sisi. Più che una parata militare, una sorta di Pride armato.

Nonostante non sia ufficialmente reato essere omosessuali in Egitto, in base alla “legge sulla depravazione” le persone LGBT possono essere perseguite penalmente. Gli omosessuali sono infatti perseguibili per la “pratica abituale della depravazione” con una pena comminata fino ai 17 anni di carcere, con o senza lavori forzati e penali. A inizio 2020, l’Egitto ha riferito al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite che le persone LGBT da loro non esistono, in quanto la nazione “non riconosce i termini menzionati in questa raccomandazione”.

For a terrifyingly homophobic and dangerously anti-LGBT government in Egypt, this screams pretty gay. https://t.co/At216ndhtF — George Takei (@GeorgeTakei) October 18, 2020