Elenoire Ferruzzi è un’icona LGBTQ+? Tutte le polemiche della diva del GF Vip

Irriverente e senza peli sulla lingua, sedicente icona gay – così ama definirsi – amata da una parte della comunità LGBTQ+, Elenoire Ferruzzi, attrice e showgirl trans*, è stata spesso criticata per alcune posizioni più controverse in seno alla stessa comunità.

Diventata virale sui social molto prima che riempisse le TL di Twitter con i suoi già memorabili momenti nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Elenoire è già un volto televisivo amato anche dal grande pubblico. Proprio nella casa più seguita della televisione, Ferruzzi ha parlato della propria transizione, accennando al suo deadname Massimo, (cos’è il deadname >) donando nuova visibilità ad alcuni tweet del passato, nei quale Ferruzzi faceva riferimento alla propria vaginoplastica. Questa, però, non è stata l’unica volta in cui la diva ha fatto parlare di sé. Abbiamo raccolto alcuni momenti in cui Elenoire Ferruzzi è stata sulla bocca di tutto il popolo del web.

“Carpisa è il male”

Elenoire Ferruzzi era già nota negli ambienti milanesi e romani della movida più queer. Il suo profilo social inizia a prendere popolarità nel 2017, quando pubblica un video sketch che la ritrae intenta a passeggiare mentre inneggia lo slogan “Carpisa è il male”. Carpisa è un noto marchio di valigeria e accessori di basso prezzo. Al centro dei suoi video più divertenti, infatti, Elenoire è solita osannare l’alta moda e i brand più cool e costosi. Motivo per cui, la nostra avrebbe disprezzato un brand per lei troppo “cheap”, che notoriamente propone sul mercato prodotti economici.

Bella vita, ma solo in apparenza

L’inneggiare alla bella vita sembrerebbe però essere solo un pretesto per i suoi video. Ben lontana dal lusso, è da poco ricomparso un video risalente ad alcuni anni fa, in cui Elenoire Ferruzzi parla dei suoi problemi economici. La questione era stata sollevata da Maurizia Paradiso che, durante un programma tv, avrebbe accennato al fatto che la showgirl non aveva i soldi per pagare un intervento chirurgico e che per questo aveva intenzione di far partire una raccolta fondi per aiutarla.

Il fatto aveva suscitato polemiche tra i suoi followers, abituati a sentirla parlare di lussi e agi. Al che, Elenoire ha così risposto: «Ok, mi sta dando praticamente della barbona. Non ho i soldi per l’operazione perché mi rifiuto di prostituirmi. Però io non vorrei parlare di questo. Perché parlare di cose mie personali? Anche se alla fine è comunque tutto vero quello che ha detto Maurizia. Però parliamo di altre cose dai».

Più recentemente, dopo il Covid, le difficoltà economiche di Ferruzzi furono oggetto di una raccolta fondi avviata – tra gli altri – da Massimo Giorgetti, amico di Ferruzzi e direttore creativo del brand di moda MSGM. La questione scatenò un pandemonio quando Selvaggia Lucarelli fece notare: “Elenoire, noi ti abbiamo già pagato le cure (con i soldi dei contribuenti ndr), e lo abbiamo fatto nonostante la tua superficialità”. In tutta risposta, Ferruzzi si limitò a riportare un post instagram di un suo fan queer che in qualche modo spiegava quanto fosse legittimo e giusto raccogliere 50mila euro da donare a Elenoire Ferruzzi per aiutarla a “risollevarsi” dopo aver rischiato la vita a causa del Covid. Il post di tale “bartolo” (qui il post) spiegava: “Elenoire è un personaggio di intrattenimento e come tale racconta la sua storia, probabilmente frutto della sua fantasia, esasperata romanzata ma per chi conosce il mondo queer i suoi racconti sono del tutto normali. Solo che lei arriva. Il fatto che proprio degli amici abbiano lanciato una raccolta fondi conferma quanto poco sia importante che le sue storie siano vere o meno“.

Polemiche a non finire

Elenoire Ferruzzi non è certo il tipo da tirarsi indietro quando si tratta di dire la sua. Sono note, infatti, le polemiche scaturite a causa di suoi commenti nei confronti di altre donne dello spettacolo. In primis, a cadere vittima dei suoi attacchi è stata Barbara d’Urso (acerrima nemica intra-Mediaset di Signorini, che ha voluto Elenoire al Grande Fratello Vip). Barbara D’Urso è stata definita da Elenoire Ferruzzi “una ricattatrice ignobile e volgare” e il suo programma Barbara D’Urso Live “portatore e ricettacolo di batteri ad altissima carica virale”.

La diva si è anche scagliata contro l’attuale opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli, definita in un tweet “una cessa presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone”.

La tv, che brutto mondo… finché non ci sei dentro

A partire dall’annuncio della sua partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, Elenoire è diventata un personaggio pubblico. Amata dalle nuove generazioni e criticata da quello più conservatore, si è abituata presto a stare sotto i riflettori. Il suo rapporto con la televisione, però, non è stato sempre rose e fiori. In passato, così descriveva l’ambiente televisivo:

«Il mondo della tv è una piccola mafia, invitano solo chi vogliono loro e al patto che dica ciò che vogliono loro. In tv non potrei mai fare una chiacchierata come questa, lì mi chiamerebbero solo per parlare di droghe, clienti, ca**i o ‘Carpisa è il male’. Mai ricevuto una chiamata dalla D’Urso. Sarà una gran professionista, ma umanamente la disprezzo».

La chirurgia come arte

Elenoire Ferruzzi si definisce un’artista che attraversa i generi e il suo mezzo artistico è la chirurgia estetica. Negli anni si è sottoposta a vari interventi che hanno modificato il suo aspetto fisico, che lei considera un’opera d’arte in corso. A proposito della chirurgia estetica, la showgirl ha raccontato la disinvoltura creativa con la quale affronta le modificazioni del proprio corpo.

“Io non ho paura di niente e di nessuno, scrivilo! E di quello che pensa la gente non mi frega niente. Ho iniziato a operarmi a 16 anni e non ho mai usato la chirurgia plastica per correggermi. Col bisturi ho un rapporto artistico e volevo essere assolutamente quello che sono ora. Non ho mai avuto nessun problema con la mia interiorità, ma li ho avuti con gli altri”

Orgogliosamente sé stessa

E arriviamo alla questione che più ha diviso la comunità LGBTQ+. Come donna trans*, Elenoire Ferruzzi si è spesso espressa a favore dei diritti civili e proprio dalla casa del Grande Fratello ha parlato della sua transizione e della sua infanzia, quando col nome Massimo si sentiva una bambina intrappolata in un corpo maschile.

«Sono un’artista, un’attrice, un’icona gay e sono una donna all’ennesima potenza. Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono praticamente la stessa persona. Io ero esattamente una bambina in un corpo sbagliato. Non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata altamente del giudizio altrui»

Parole lodevoli, che dimostrano ancora una volta la forza dell’essere sé stessi nonostante il giudizio delle altre persone. Purtroppo, però, non è tutto oro quel che luccica.

Trans* ma non troppo

A seguito delle sue nuove dichiarazioni, sono riemersi due tweet risalenti a pochi mesi fa, dicembre 2021, in cui Elenoire ha parlato della sua transizione e della vaginoplastica a cui si è sottoposta.

Il chiaro riferimento è a tutte le persone che affrontano una cura ormonale senza sottoporsi a interventi di riassegnazione del sesso, con l’idea che oggi si possa parlare in modo generale di affermazione di genere.

Le frasi di Ferruzzi sono pesanti, soprattutto quelle che riguardano la disforia di genere, tema delicatissimo, davanti al quale il grande pubblico potrebbe facilmente percepire le affermazioni di Elenoire come negative verso le persone che intraprendano una affermazione di genere differente da quella stabilita alla nascita.

