Elton John ricoverato in ospedale dopo un incidente a Nizza

Questa Domenica 27 Agosto sir. Elton John è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale.

L’icona pop avrebbe avuto un incidente presso la sua villa a Nizza, per poi trascorrere la notte in osservazione presso il reparto ortopedico del centro ospedaliero ‘Principessa Grace’ del Principato di Monaco.

Ma niente paura: un portavoce ha confermato a BBC News che il ‘baronetto’ ‘è scivolato in casa nel Sud della Francia‘, e che in seguito ad alcune ferite la visita sarebbe una precauzione di sicurezza. “In seguito ai check-up, è stato immediatamente dimesso ed ora è tornato a casa in buona salute” conferma il portavoce.

John si trova a Nizza per passare le vacanze insieme al marito David Furnish e i loro due figli, Zachary e Elijah, in seguito alla conclusione del suo Farewell Yellow Brick Road Tour, giunto al termine lo scorso Luglio.

La star aveva già vissuto un incidente simile nell’autunno 2021, costringendolo a posticipare alcune tappe del tour. Partecipando con l’aiuto di una stampella alla cerimonia a Windsor Castle, come membro dell’Ordine dei Compagni d’Onore del Re Carlo, ha dichiarato: “Potrebbe sembrare che non sono al 100% in forma, ma sono ancora impaziente e finché la mia vita andrà avanti ho un sacco di lavoro da fare”.

L’ultimo concerto di John a Glastonbury 2023 è stata un commovente e potente addio al palco tra ospiti e tributi a George Michael (cantando Don’t Let The Sun Go Down On Me‘, brano con cui si esibirono insieme nel 1974 al Wembley Arena, e ri-registrato nel 1991 scalando le classifiche inglesi).

“Non ci potrebbe essere finale più perfetto” ha dichiarato John sul palco, promettendo che il ‘ritiro’ non lo vedrà appisolato sulla poltrona con il telecomando in mano, ma continuerà a scrivere e incidere canzoni come ha sempre fatto.

Foto in evidenza: Gregg Kemp

