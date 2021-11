Eternals, gli omofobi bombardano il film Marvel di recensioni negative causa supereroe gay

2 minuti di lettura

Il grande giorno è finalmente arrivato. Eternals è uscito oggi nei cinema d’Italia, con il punteggio più basso mai ottenuto da un film Marvel su Rotten Tomatoes, celebre aggregatore critico di Hollywood. Solo il 54% di recensioni positive per la pellicola diretta dalla regista premio Oscar Chloe Zhao, bombardata di stroncature ancor prima dell’uscita in sala anche, se non soprattutto, a causa di Phastos, primo supereroe dichiaratamente gay del Marvel Universe.

IMDB, autentica Bibbia cinefila, è stato addirittura costretto a cancellare decine di recensioni negative causa commenti omofobi. Molti utenti sono rimasti sconvolti dalla famiglia omogenitoriale composta da Phastos (Brian Tyree Henry) e suo marito Ben (Haaz Sleiman), tanto da voler boicottare la pellicola Disney. Gli omofobi d’America, e non solo, si sono catapultati su siti come IMDB, che consente la pubblicazione di recensioni da parte degli utenti ancor prima dell’uscita al cinema della pellicola, e Rotten Tomatoes, stroncando Eternals con recensioni ‘fasulle’.

La stragrande maggioranza delle recensioni negative IMDB proviene da uomini, compresi tra i 18 e 44 anni, con una media di 5.9 stellette su 10. La media IMDB più bassa dell’intero MCU. Da notare come il 25,6% degli utenti votanti abbia dato appena una stelletta su 10 al film, in modo da far precipitare la media. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e qui da noi recensito, Eternals ambisce a lanciare una nuova squadra di supereroi immortali, che possano affiancare, se non addirittura ‘soppiantare’, i celebri Avengers. Costato 200 milioni di dollari, Eternals dovrà incassarne almeno 600 per poter ‘soddisfare’ la Disney Marvel.

Phastos, primo supereroe dichiaratamente gay del MCU, all’interno della pellicola ha un marito e un figlio. A completare il ricchissimo cast Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie.