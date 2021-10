Eternals, Chloé Zhao difende il supereroe gay dalla censura omofoba di Russia e Cina

2 minuti di lettura

Il 4 novembre Eternals uscirà nei cinema d’Italia, con le prime ipotesi di censura da parte di Cina e Russia già diventate realtà. Al centro della trama scritta e diretta da Chloé Zhao, regista premio Oscar per Nomadland, c’è infatti anche il primo supereroe dichiaratamente gay dell’Universo Marvel, con marito e figlio al seguito.

Intervistata da IndieWire, Zhao ha bocciato l’ipotesi di rimettere mano al film tagliando la scena del bacio tra Phastos, interpretato da Brian Tyree Henry, e suo marito.

“Penso che ci siano già state trattative in merito, c’è un grande desiderio da parte della Marvel e della sottoscritta di non cambiare il montaggio del film. Teniamo le dita incrociate. Il modo in cui si svolge la storia di Phastos è quello di qualcuno che non crede nell’umanità perché ha perso la fede, a causa delle cose molto dure che gli esseri umani hanno fatto“. Proprio per questo motivo, ha sottolineato Zhao, l’affetto che il marito e suo figlio gli trasmettono sono fondamentali per capire per quale motivo valga la pena lottare per salvare la Terra e l’umanità. Se un simile passaggio venisse tagliato, le motivazioni di Phastos non saranno comprensibili (qui la nostra recensione in anteprima dalla Festa del Cinema di Roma).

Spetterà alla Disney decidere il da farsi, ovvero se rinunciare ai potenziali ricchi incassi cinesi e russi o rimontare la pellicola, eliminando le scene che vedono Phastos insieme a suo marito e a suo figlio. Nel dubbio anche Kristen Stewart, intervistata da Variety, si è detta felice per questa prima volta Marvel, mandando un chiaro messaggio agli omotransfobici contrari a questa rivoluzione arcobaleno.