Eugenia Roccella: “Non vedo omofobia oggi. Un bambino ha diritto ad avere una mamma e un papà” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Ospite di Myrta Merlino a l’Aria che Tira su La7, Eugenia Roccella, Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del Governo Meloni, è tornata a parlare di omofobia e gestazione per altri, negando l’esistenza di una cultura omofoba.

“Io devo dire che non la vedo, oggi, forse proprio perché l’ho vista tanti anni fa quando c’era una fortissima omofobia ed ero radicale, mi sembra che oggi dal punto di vista proprio del senso comune tutto questo sia molto cambiato. C’è molta più attenzione per la libertà”.

Roccella ha poi rilanciato la sua ormai conclamata e insensata guerra alle famiglie arcobaleno, che a suo dire non riguarderebbe la “libertà personale” ma al massimo “sul piano dell’utero in affitto. L’uso che si fa del corpo femminile che non deve essere comprato e venduto ma è inviolabile. Poi dal punto di vista dei bambini“.

Andando oltre la gestazione per altri, che in Italia è già illegale, anche dinanzi alla possibilità dell’adozione per le coppie LGBTQ, Roccella si è detta contraria.

“Un bambino ha diritto ad avere una mamma e un papà. Sappiamo che non è semplice adottare. Trovare bambini adottabili è complicato, ci sono tante coppie che aspettano con ansia. Io vorrei partire dal migliore interesse per il bambino. Il suo migliore interesse è avere una mamma e un papà. Una persona omosessuale può essere uno splendido genitore, non è questo il problema. Il punto è che servono due figure genitoriali diverse e complementari”.

“Bisognerebbe guardare in faccia la realtà, ho visto famiglie con genitori dello stesso sesso che hanno una cura e un amore che certe volte manca nelle famiglie etero, francamente“, la replica di Merlino, al cospetto della più indifendibile Ministra per le Pari Opportunità della storia della Repubblica italiana.







© Riproduzione Riservata