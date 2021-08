< 1 minuto di lettura

Eurovision 2022 in Italia, quali conduttori scegliere? Vota il sondaggio Alessandro Cattelan

Chiara Ferragni

Laura Pausini

Tommaso Zorzi

Mika

Milly Carlucci

Victoria Cabello

Ema Stockholma

Tiziano Ferro

Livio Beshir Inviaci la tua opinione!

Pochi giorni fa vi abbiamo chiesto quale città tra le 5 ancora rimaste in gara vorreste come sede dell’Eurovision 2022, di ritorno in Italia grazie al trionfo dei Maneskin. Il 39.50% di voi lettori ha votato Torino, seguita al 27.73% da Milano e dal 18.91% dalla sorprendente Pesaro. Più staccate Bologna (8.40%) e Rimini (5.46%).

Oggi invece vi domandiamo chi vorreste alla conduzione dello show. Considerando che è facile ipotizzare almeno una coppia, se non addirittura un poker di volti, abbiamo pensato a 10 proposte, con doppia possibilità di voto. Prima ne votate uno, poi se volete ne votate anche un altro. Nel dubbio, i prescelti dovranno parlare fluentemente inglese. A voi la scelta!