Maneskin contro l’omotransfobia: “Sostegno alle persone LGBT, ancora troppa discriminazione”

< 1 minuto di lettura

Accolti in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi per ricevere la “Lupa Capitolina”, massimo riconoscimento della città di Roma, i Maneskin sono tornati a parlare di omotransfobia dalle pagine de LaStampa, dopo essersi baciati in diretta tv in Polonia al grido “l’Amore non è mai sbagliato“. Il loro ultimo video, I Wanna Be Your Slave, è volutamente e orgogliosamente queer, con erotico bacio tra Damiano ed Ethan.

Il video è un messaggio di sostegno e avendo la possibilità di parlare con un pubblico molto ampio dai piccoli gesti possono scaturire grandi risultati. Purtroppo c’è ancora tanta strada da fare e le persone Lgbt sono ancora molto discriminate, si tratta di un’ingiustizia che abbiamo vissuto anche sulla nostra pelle.

Parole chiare quelle di Damiano & Co., in trionfo a Sanremo, all’Eurovision ed esplosi anche all’estero, con le chart Spotify USA e UK letteralmente sbancate. Mai scontati e sempre in prima fila nel metterci la faccia, i Maneskin hanno tuonato contro anche i No Vax.

Noi siamo per la sanità mentale delle persone ed esser contrari a qualcosa senza nessun fondamento scientifico mi sembra da pazzi. Essere contrari al vaccino fa il paio con chi pensa che la terra sia piatta. Siamo felici se il progresso e le soluzioni che possono permettere una ripresa ci daranno modo di ricominciare in sicurezza.

Il prossimo anno, sabato 9 luglio 2022, i Maneskin canteranno al Circo Massimo, per quello che è subito stato definito un vero e proprio evento: “Ci vogliono carriere intere per arrivare a suonare in posti del genere. Riuscire a farlo a vent’anni è importante e non vediamo l’ora che passi quest’anno”.