Eurovision 2022, l’Ucraina sceglie il travolgente rap folk dei Kalush Orchestra – VIDEO

2 minuti di lettura

Se la crisi Ucraina – Russia prosegue, con venti di guerra che sferzano il Vecchio Continente, il comitato organizzatore del Vidbir, concorso nazionale che seleziona il cantante ucraino per l’Eurovision, ha deciso che sarà la Kalush Orchestra a rappresentare il Paese a Torino, il prossimo 10-12-14 maggio 2022. Decisione presa dopo il forfait a sorpresa di Alina Pash, che si è ritirata la scorsa settimana.

28enne, Pash aveva vinto Vidbir ma è stata travolta dalle polemiche per una sua visita in Crimea nel 2015: “Sono una cittadina ucraina, seguo le leggi dell’Ucraina, cerco di portare le tradizioni e i valori dell’Ucraina nel mondo. Quel che questa storia si è rivelata non è affatto quel che dico nella mia canzone”, ha scritto Alina nel motivare il suo ritiro dalla competizione. “Sono un’artista, non una politica, non volevo questa guerra social, questo odio. Non voglio più far parte di questa sporca storia. Con il cuore spezzato ritiro la mia candidatura dal rappresentare l’Ucraina all’Eurovision Song Contest. Sono incredibilmente dispiaciuta”.

La scelta è così ricaduta sui Kalush Orchestra, che si erano classificata al 2° posto al concorso Vidbir, vincendo persino il televoto. I Kalush Orchestra, che canteranno il singolo “Stefania” mischiano il rap a folk. La band è formata da Oleg Psyuk (voce, testi), Kilimmen (DJ), Johnny Divny (voci), i due polistrumentisti Tymofiy Muzychuk, Vitaliy Duzhyk e Igor Didenchuk, già membro dei Go_A, visti all’Eurovision Song Contest 2021 con Shum.

Psiuk ha così commentato la notizia, entusiasta:

“Siamo grati a tutti coloro che ci hanno sostenuto nella finale della selezione nazionale per Eurovision 2022 e ci hanno assegnato il primo posto nel televoto. Promettiamo a ogni ucraino che saremo all’altezza. In tempi difficili per il nostro Paese, faremo conoscere la nostra presenza in tutto il mondo. Quindi, siamo pronti a rappresentare l’Ucraina in tutta Europa”.

Il nome della band si rifà all’omonima città di provenienza di Oleg Psyuk. Il brano “Stefania”, invece, è un inno d’amore alla mamma del cantante. L’Ucraina ha vinto l’Eurovision in due occasioni in meno di 20 anni. Dal 2003, loro prima storica edizione, sono sempre arrivati in finale e hanno trionfato nel 2004 con “Wild Dances” di Ruslana e nel 2016 con “1944” di Jamala.

A rappresentare l’Italia all’Eurovision 2022 saranno Mahmood e Blanco, con Achille Lauro in corsa per San Marino.

© Riproduzione Riservata