0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

La finale dell’Eurovision 2023 è sempre più vicina e finalmente, dopo mesi di attese, stiamo per scoprire chi vincerà questa competizione canora, seguita e amata in tutta Europa sin dal 1956.

Italia, Spagna, San Marino, Grecia, Ucraina, Albania, Armenia, Australia, Austria, Arzebaijan, Belgio, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Islanda, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Malta, Moldavia, Polonia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia, Serbia, Svezia, Svizzera e Regno Unito: chi vincerà tra i 37 Paesi in gara?

Per scoprirlo dovremo affidarci ancora una volta agli scommettitori: per quanto ognuno di noi possa avere una propria idea, infatti, al momento solo loro sanno dirci le effettive percentuali di gradimento del pubblico nei confronti dei cantanti in gara e pertanto sanno indicarci chi potrebbe essere il prossimo vincitore dell’Eurovision Song Contest 2023.

Disclaimer: anche in questo caso, per scoprire i favoriti alla vittoria dell’Eurovision Song Contest 2023 abbiamo fatto affidamento ad alcuni tra i portali di scommesse più influenti del nostro Paese e non solo (come Snai o Betfair) e siamo arrivati alla conclusione che la partita si gioca tra pochi, anzi pochissimi Paesi. E sì, tra i favoriti c’è anche l’Italia!

Ma partiamo subito con la classifica! Trattandosi di 37 Paesi, abbiamo ridotto il campo d’azione ai primi 15 Stati che effettivamente potrebbero competere per la vittoria finale del concorso che ricordiamo andrà in onda sabato 13 maggio 2023 alle 20.40 su Rai 1 con alla conduzione l’inedita coppia formata da Mara Maionchi e Gabriele Corsi.

Nelle ultime posizioni (dalla 15esima alla 12esima) troviamo la Georgia con l’artista Iru e la sua Echo, la Serbia con Samo mi se spava di Luke Black, la Svizzera con Watergun cantata da Remo Forrer e l’Armenia con Future Lover di Brunette.

Solo all’undicesima posizione troviamo Marco Mengoni con la sua nuova versione di Due Vite, con la quale ricordiamo ha vinto la 73esima edizione del Festival di Sanremo, e con la quale rappresenterà l’Italia per l’appunto all’Eurovision 2023. Tutto, però, può cambiare perché presto l’artista sarà ospite sulla tv tedesca in attesa di Liverpool.

A seguire, invece, in una posizione intermedia (dalla decima alla sesta) che quindi potrebbe ancora far sperare in una rivincita troviamo il Regno Unito con Mae Muller e il brano I Wrote a Song, la Repubblica Ceca con My Sister’s Crown di Vesna, l’Austria con Teya & Salena e la loro Who the Hell Is Edgar?, la Francia con Évidemment di La Zarra e Israele con Unicorn di Noa Kirel.

Avvicinandoci alla prima posizione, per i principali portali di scommesse del nostro Paese, alla quinta posizione potremo vedere la Norvegia con Queen of Kings, il singolo di debutto della cantante Alessandra, e al quarto posto la Spagna con Eaea di Blanca Paloma.

Sul podio al terzo e al secondo posto, invece, potremo trovare rispettivamente l’Ucraina – già vincitrice della scorsa edizione – con la canzone Heart of Steel del duo musicale Tvorchi composto da Andrij Huculjak e Jeffery Kenny, e la Finlandia con Cha cha cha di Käärijä.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurovision Song Contest (@eurovision)

Eurovision 2023: chi vincerà?

Eccoci arrivati alla prima posizione: secondo i bookmaker a vincere l’Eurovision 2023 potrebbe essere la Svezia con il brano Tattoo di Loreen che effettivamente attualmente è uno dei più visti e ascoltati anche sul canale YouTube ufficiale della manifestazione canora.

Insomma, questa è la classifica secondo gli scommettitori: voi cosa ne pensate? Siete d’accordo? Non ci resta che aspettare la finalissima per scoprirlo auspicando che il nostro caro Marco Mengoni possa per lo meno scalare di qualche posizione la classifica!

© Riproduzione Riservata