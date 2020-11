Nasce il Partito Gay, Solidale, Ambientalista e Liberale

Fabrizio Marrazzo, già fondatore di Gay Help Line 800 713 713 e Gay Center, Claudia Toscano, già attivista AGEDO (associazione di genitori parenti ed amici di LGBT), e Vittorio Tarquini, giovane attivista trans, hanno oggi presentato un nuovo soggetto politico.

Il Partito Gay, Solidale, Ambientalista, Liberale. Marrazzo, da mesi fortemente critico nei confronti del DDL Zan appena approvato alla Camera dei Deputati perché determinerebbe “un trattamento differenziato per le persone LGBT+” che ci darebbe “meno tutele rispetto a quelle che 30 anni fa sono state date per le comunità religiose e vittime di razzismo” (tanto da chiedere a gran voce modifiche al Senato che automaticamente riporterebbero la legge di nuovo a Montecitorio), ha sottolineato come “Noi LGBT non possiamo più delegare le nostre istanze a terzi e allo stesso tempo possiamo essere una forza propositiva per il Paese“.

Per questo con vari attivisti LGBT+ vogliamo creare un nuovo soggetto politico, che rappresenti le nostre aspirazioni, le nostre idee e i nostri valori, per realizzare, un Paese moderno, inclusivo, solidale, ambientalista e liberale, insieme a chi LGBT+ non è. Negli anni abbiamo tentato, prima di esprimere il nostro voto, di far comprendere alle forze politiche quali fossero le principali emergenze socio-economiche avvertite dalla comunità LGBT+ e non solo, ma abbiamo trovato interlocutori inadeguati o inaffidabili.

A questo punto il Partito Gay snocciola i punti del proprio programma, che guarda ad una società:

– Solidale, non intesa come assistenzialismo, ma come sostegno per ripartire, senza però lasciare nessuno solo.

– Ambientalista, per un ambiente come risorsa perchè ambiente, impresa e lavoro devono progredire insieme e non contrapposti.

– Liberale, perché in qualsiasi famiglia nasciamo chiunque deve ambire a poter raggiungere i propri traguardi, grazie ad uno stato che dovrebbe dare opportunità e non burocrazia e tasse che finiscono in sprechi, mala gestione e corruzione.

Il partito punta a partecipare sin dalle prossime amministrative di primavera in varie realtà del Paese, per poi guardare al Parlamento. Studi fatti da EuroMediaResearch indicano la comunità Lgbt pari al 12,8% della popolazione italiana. Gli obiettivi dichiarati del Partito Gay partono da un “6%” nazionale per arrivare addirittura “al 15%”.