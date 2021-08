Si spoglia davanti alla Cattedrale di Noto, performer di OnlyFans multato per atti osceni in luogo pubblico

2 minuti di lettura

A pochi giorni dalla notizia dell’addio dei contenuti per adulti sul noto portale OnlyFans, la piattaforma torna in qualche modo protagonista dei social per una notizia di colore. Quello che, visto l’andazzo, potrebbe essere definito il canto del cigno della comunità. Nelle scorse ore, infatti, il noto sex worker Fabrizio Santamaria è stato al centro del dibattito per una foto pubblicata sul suo account Twitter per promuovere i suoi abbonamenti.

Una foto tratta dalle sue vacanze siciliane, ma dimenticatevi orizzonti mozzafiato o arancini strabordanti di riso. Inginocchiato sui gradini della scalinata della cattedrale di Noto, spalle all’obiettivo, Fabrizio Santamaria si è fatto fotografare in jockstrap. Pantaloncini abbassati, glutei perfettamente allineati all’arco della navata centrale, Fabrizio Santamaria ha così salutato tutti i suoi fan dell’isola, accogliendoli con un gran sorriso. La foto è presto diventata virale su Twitter, tra meme e ricostruzioni prospettiche degne di un manuale di storia dell’arte, finendo perfino su Facebook e su alcuni portali di informazione locali.

“Cittadini indignati, nuova moda o trovata goliardica di qualche turista”, si legge su BlogSicilia, che riporta un caso analogo avvenuto a Modica. Tra gli account privati, anche chi ha invitato a trovare i contatti di Fabrizio Santamaria per adire le vie legali. “Ricercato questo porco, chi ha notizie è pregato di denunciare, porco”, scrive un signore del posto su Facebook, scosso dal gesto provocatorio (o blasfemo?) del ragazzo. Che è stato poi effettivamente denunciato. “Sono appena stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, ora posso ritenermi consacrato nel vero mondo del porn0?”, il tweet di Santamaria, intorno al cui nome inizia a circolare grande attenzione anche fra i media più tradizionali e generalisti.

Stando alle ultime informazioni, il trentasettenne calabrese è stato sanzionato con una multa di valore pari a 10.000 euro. Secondo le disposizioni dell’art. 527 del Codice Penale, “chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000“. Per lui il doppio della sanzione minima, e magari qualche Ave Maria.