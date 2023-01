Federico Fashion Style e il coming out: “Sono stato costretto, non l’ho fatto per soldi”

0:00 Ascolta l'articolo

Ha tenuto banco per l’intero fine settimana il coming out di Federico Fashion Style a Verissimo, tra critiche, applausi, schizzi di gossip e discutibili battutine. Federico Lauri, parrucchiere nonché imprenditore e influencer, è però tornato sull’argomento via social, con tre storie Instagram in cui ha svelato un’altra verità.

“Molti di voi hanno capito che io mi sono preso del tempo, perché volevo rispettare le persone intorno a me, in primis mia figlia“, ha precisato Lauri. “Io ne avevo parlato con la mia ex compagna e con la mia famiglia e con la mia coscienza stavo apposto, non ho fatto nulla di male. Mi sono trovato nella condizione di doverlo dire publicamente, anche se le persone che dovevano saperlo già lo sapevano da tre anni“.

Federico ha puntato il dito contro non si sa chi, accusandolo di averlo di fatto obbligato a dichiararsi. “Sono stato costretto a dirlo perché certe persone hanno fatto uscire cose mie private così riservate che sicuramente sono state dette da chi stava con me”. “Non ho nulla da dire a parassiti inutili che continuano a parlare di me in maniera stupida, non sanno la realtà o e si rigirano la verità per avere like. Queste persone stanno inventando cose anche molto brutte, del tipo che sono andato in televisione per un sacco di soldi, e non è assolutamente vero, o che ho fatto coming out per visibilità. Nemmeno, perché mi sarebbe convenuto dirlo tre anni fa. Di fronte a dichiarazioni così riservate sul mio conto, sono stato costretto a dirlo pubblicamente per rimarcare il fatto di non aver finto con nessuno. La vita va avanti, voglio chiudere questo capitolo, mettendo un punto e voltando pagina“.

Più che coming out, Lauri parrebbe parlare quasi di outing, in quanto ‘costretto’ a dichiarare pubblicamente la propria omosessualità. Da chi, per ora, non è chiaro.

