Fedez, Marracash e i diritti LGBT. Botta e risposta su chi possa credibilmente battagliare al nostro fianco

Marracash è oggi tornato nei negozi con Noi, Loro, Gli Altri, disco in cui si trova anche Cosplayer, brano in cui il rapper attacca coloro che sposano battaglie sociali e politiche per apparente convenienza. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex di Elodie ha puntato il dito contro Fedez.

“Non è una cosa personale“, ha precisato Marracash. “Io e lui abbiamo visioni della vita opposte e antitetiche. Lui rappresenta quelli che si impegnano oggi per una cosa e domani per un’altra senza avere credibilità, senza conoscere il problema. Io posso parlare di galera perché conosco chi ci è andato. Elodie può parlare di gay perché lo sono persone della sua famiglia”.

Ed è qui che Fedez, via Instagram, ha prontamente replicato, dicendosi sorpreso.

Dispiace leggere da una persona come Marracash, che reputo intelligente e sensibile, una frase così. Non conosci le storie dei membri della famiglia, ma non è questo il punto che mi stranisce della tua affermazione. Spesso io ed Elodie ci siamo spesi per le medesime battaglie e ho sempre apprezzato quello che ha fatto. Esistono migliaia di attivisti in Italia che portano avanti ogni giorno battaglie per i diritti civili senza rientrare personalmente in una delle categorie per le quali combattono.

Storia dopo storia, il marito di Chiara Ferragni ha continuato. “Io credo sia così che si ottengono delle conquiste, quando il problema di una minoranza diventa un problema da risolvere per tutti. Trovo divertente la frase “parlo di galera, perché conosco chi ci è stato”, che è un po’ come dire: “ti sistemo io l’impianto elettrico perché mio zio è elettricista”. Trovo molto pericoloso dire “Elodie può parlare di gay perché lo sono i membri della sua famiglia”. Perché sarebbe come dire che per le discriminazioni razziali si possono battere solo le persone nere e i loro parenti”.

Da una parte Marracash, convinto che sia fondamentale conoscere appieno un problema per poterlo far completamente proprio, e dall’altra Fedez, che invece sottolinea l’universalità di certe battaglie, che dovrebbero riguardare tutti a prescindere dall’eventuale coinvolgimento diretto. A chi dare ragione?