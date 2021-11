Fedez scende in campo: “La politica italiana è una cosa seria, vota Disumano”

2 minuti di lettura

Dopo l’enorme curiosità che aveva destato, con la creazione di un dominio sul web (fedezelezioni2023.it), Fedez pubblica un video sui suoi canali social per far chiarezza (o no?) sulle reali intenzioni delle recenti mosse.

“Scendo in campo perché la politica italiana è una cosa seria: Vota Disumano”.

Nel video, il cantautore si trova in uno studio dall’estetica classica e pomposa, vestito in giacca e cravatta e sul grembo, un cane volpino beige. Fedez lancia il suo manifesto politico, burlandosi degli iconici discorsi-video di Berlusconi.

Non a caso, il rapper esordisce così: “L’Italia è il paese che amo“, e continua “qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti, qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di truffatore, qui ho appreso la passione per i preti che fanno i tiktoker”.

Il video è una burla della politica italiana, o almeno di un certo tipo di politica, e risuona come un’enorme e geniale campagna pubblicitaria per l’uscita (il prossimo 26 novembre) del nuovo album Disumano.

“Ho scelto di scendere in campo e frodare la cosa pubblica, perché non voglio vivere in un paese civile, governato da forze mature e da uomini legati a doppio filo ad un passato di conquiste sindacali e diritti per tutti”. Il movimento si chiama Disumano ed è possibile realizzare insieme un grande incubo: quello di un’Italia sempre più ingiusta, menefreghista verso chi ha bisogno e che nelle recite di fine anno della comunità europea ha il ruolo del cespuglio. Vi dico che possiamo, dobbiamo, costruire insieme per noi e per i nostri figli un nuovo miracolo italiano”.

Fedez conclude il video alzando il pollice, mentre il logo del movimento “Disumano” ricorda quello di Forza Italia con la bandiera tricolore. Su Instagram, sotto il video, non si contano i commenti “Voto subito”, “Beh io ti voterei”…

In arrivo, a dicembre, anche la nuova serie The Ferragnez, che andrà in onda su Prime Video.