Ferrari, Sebastian Vettel in Turchia con un casco arcobaleno per dire basta alle discriminazioni

Stagione travagliata per la Ferrari in Formula Uno, con Sebastian Vettel, arrivato al suo ultimo anno con la scuderia di Maranello, che ha deciso di correre il gran premio di Turchia con un casco arcobaleno.

“Together As One”, si legge sul casco del 4 volte campione del mondo, che ha così motivato questa decisione: “Penso che questo sia il posto giusto per lanciare questo messaggio”.

D’altronde in Turchia Erdogan da tempo è in guerra con i diritti civili. E se l’omosessualità è legale, i diritti LGBT sono di fatto una chimera. Da notare come tra i principali sponsor della Ferrari ci sia anche Kaspersky, azienda russa in quella Russia dove l’omotransfobia è all’ordine del giorno.

12esimo in griglia di partenza, Vettel è oggi comunque il numero uno.