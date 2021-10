Firenze, gemelle transgender in sala operatoria lo stesso giorno

< 1 minuto di lettura

Una prima storica volta, almeno in Italia. Giulia e Gaia sono due gemelle di 23 anni che oggi, 14 ottobre, sono entrate in sala operatoria all’ospedale fiorentino di Careggi per completare definitivamente la loro transizione. A darne notizia il quotidiano QN. Giulia e Gaia seguono quanto fatto lo scorso febbraio in Brasile dalle 19enni Mayla Phoebe Rezende e Sofia Albuquerck, gemelle che entrarono in sala operatoria a pochi giorni di distanza l’una dall’altra.

“Siamo nate in corpi maschili ma entrambe ci siamo sentite femmine da sempre, da quando abbiamo ricordi“, hanno sottolineato Giulia e Gaia, che soffrono di una forma di coagulopatia che le espone ad maggior rischio di sanguinamento. Le due 23enni saranno operate da una équipe guidata da Marco Carini, Alessandra Daphne Fisher, Linda Vignozzi, Riccardo Bartoletti, Girolamo Morelli e dal chirurgo Andrea Cocci, che ha spiegato: “Si sentono donne da sempre, però hanno iniziato il loro percorso, come legge prevede, dai diciotto anni. Prima con la terapia ormonale e dopo avere avuto l’autorizzazione dal giudice si sono messe in lista operatoria”. “La ricostruzione consentirà di avere un organo sessuale sensibile e pienamente funzionante. Resteranno ricoverate quattro-cinque giorni, poi torneranno a casa e tra sei settimane potranno iniziare la loro vita da donna anche a livello sessuale“.

“È una giornata da festeggiare“, rivendicano con orgoglio Giulia e Gaia. “Abbiamo fatto una scelta molto libera, la nostra famiglia ci ha supportato in questo nostro progetto, poi essendo gemelle ci siamo sempre aiutate e fatte forza a vicenda“.