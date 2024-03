Hunter Schafer è stata arrestata per una protesta pro-Palestina

2 min. di lettura

Hunter Schafer non è solo la prossima scream queen. La star di Euphoria, tra un film di Hunger Games e un videogame con Jordan Peele, è stata anche arrestata per aver protestato durante una manifestazione che chiedeva di “cessare il fuoco” a Gaza.

La protesta si è tenuta questo lunedì presso il Rockefeller Center a New York, per un raduno organizzato dall’organizzazione Jewish Voice for Peace, considerata “la più grande organizzazione ebraica progressista anti-sionista al mondo” con l’obiettivo di “organizzare un movimento di base, multirazziale, interclassista, intergenerazionale di ebrei statunitensi in solidarietà con la lotta per la libertà palestinese”.

La scelta del luogo non è stata casuale, in seguito alla presenza del presidente Joe Biden al Late Night With Seth Meyers.

Schafer è stata arrestata insieme ad altrə 33 protestanti che hanno interrotto l’apparizione ddi Biden al talk show cantando “Niente più armi, più guerra, vale la pena combattere per le tregue” chiedendo al presidente di smettere di supportare il genocidio del governo israeliano sui palestinesi.

Non è la prima volta che l’attrice si è esposta politicamente: nel 2017 ha protestato contro la legge anti-trans HB2, anche conosciuta come la “bathrom Bill” che nel 2023 impediva alle persone trans* e non binarie di utilizzare i bagni che corrispondevano al proprio genere.

Nel giro di poche ore la notizia è già diventata trend su Twitter, e il tag FREE HER ha raggiunto 74.2K post per liberare di prigione sia Schafer che tutte lə altrə protestanti alla manifestazione.

Nelle ultime ore è arrivata conferma che l’attrice è stata scagionata.

Schafer è tra le poche celebrità che si stanno esprimendo sul genocidio in atto. Tra le tante, recentemente anche Annie Lennox ha chiesto di “cessare il fuoco” sul palco dei Grammy Awards 2024.

Un portavoce di JP dichiara: “Hunter è stata arrestata alla protesta. Apprezziamo il suo impegno per la libertà palestinese e per un futuro di giustizia per tutti”

