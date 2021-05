Francia, le squadre di calcio in campo con numeri rainbow per la Giornata mondiale contro l’Omotransfobia

2 minuti di lettura

“Gay o etero, indossiamo tutti la stessa maglia”. Questo lo slogan che accompagnerà la prossima giornata di Ligue1 e Ligue2, ovvero Serie A e Serie B di calcio francese. Per celebrare la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia del 17 maggio, tutte le partite che si giocheranno nel fine settimana vedranno 40 squadre scendere in campo con i numeri delle maglie arcobaleno. E non è tutto. Poco prima del calcio d’inizio, giocatori e arbitri si raccoglieranno attorno a un cartellone, dove ci sarà scritto “Gay o etero, indossiamo tutti la stessa maglia“. Arbitri e delegati di gara dimostreranno il loro sostegno indossando una fascia arcobaleno sul braccio, disponibile anche per allenatori e giornalisti televisivi.

Un’iniziativa importante per sensibilizzare i tifosi di calcio, da sempre sport storicamente omotransfobico, tanto da considerare tabù assoluto il coming out tra i calciatori professionisti. Non ne esiste uno in tutti i principali campionati.

Al termine delle partite, le maglie dei 40 club saranno messe all’asta, con il ricavato che sarà devoluto alle associazioni Foot Ensemble, PanamBoyz & Girlz United e SOS Homophobia. “La Professional Football League ha fatto della lotta contro tutte le forme di discriminazione una priorità, lanciando un ambizioso programma per far scomparire completamente dal mondo del calcio il razzismo, l’antisemitismo, l’omofobia e il sessismo“, si legge sul sito della Lega di calcio francese.

Per l’occasione verrà diffuso anche “Un Samedi sur la terre”, corto documentario che punta a mobilitare, per la prima volta in Francia, giocatori professionisti contro l’omotransfobia. “Le parole hanno un senso, non dimentichiamolo mai! Mettiamo l’omofobia in fuorigioco“, il messaggio affidato a milioni di tifosi. Il cortometraggio sarà trasmesso sulle piattaforme digitali della Lega e di tutti i club di League1 e League2.

In Italia vedremo mai qualcosa di simile?