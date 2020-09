Francois Arnaud de I Borgia ha fatto coming out: “Sono bisessuale, esistiamo anche noi”

35enne attore canadese, che dal 2011 al 2013 ha interpretato Cesare Borgia nella serie televisiva I Borgia scritta da Neil Jordan, Francois Arnaud ha fatto coming out su Instagram Stories.

La scorsa settimana stavo chiacchierando con amici di lavoro e mentre parlavo di un viaggio che avevo fatto con un’ex ragazza, mi sono chiesto – per la decimillesima volta – come raccontare una storia del genere senza farla sembrare diversa da quella che è tutta la mia storia. Sono sicuro che molti ragazzi bisessuali si sentano allo stesso modo e finiscano per fare quello che ho fatto io: lasciare che le ipotesi di eterosessualità fatte da altre persone non siano corrette. Forse per paura di un’eccessiva condivisione. Con il pretesto della privacy, forse. Probabilmente perché la “mascolinità” è una valuta fragilissima, pronta a buttarsi al primo segno di vulnerabilità o differenza. O forse perché è davvero spaventoso rinunciare ai tuoi privilegi. Senza dubbio perché gli stigmi di indecisione, infedeltà, inganni e tendenze sono ancora legati alla bisessualità. Ma ecco il punto. Il silenzio ha l’effetto perverso di perpetuare quegli stereotipi, rendere invisibili i bisessuali e portare le persone a dubitare che esistiamo. Non c’è da stupirsi che sia ancora un lavoro ingrato riconoscere la bisessualità senza entrare in lunghe spiegazioni. Quindi sì, le etichette sono frustranti e le parole imperfette. Ma mi sono sempre considerato bisessuale. Non confuso. Non sleale.. Non invisibile. E senza vergogna.