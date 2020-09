Frascati, insulti omofobi ai danni di una coppia di ragazze

Arriva da Arcigay Castelli Romani l’ultima denuncia di omofobia di questa lunga estate. A Frascati, all’interno di una discoteca, sabato notte un dj avrebbe avuto un atteggiamento omofobo nei confronti di una coppia di ragazze.

Il dj avrebbe urlato loro “ricchione”, costringendole ad abbandonare il locale a causa dello spiacevole clima creatosi. La segnalazione è ora supportata dal servizio Gay Help Line 800 713 713. Fabrizio Marrazzo, responsabile del numero verde, ha chiesto l’intervento del sindaco Mastrosanti, affinché “effettui i controlli necessari e proceda ad eventuali sanzioni per un fatto gravissimo che non può verificarsi in un locale pubblico. Ci fa riflettere sull’importanza dell’approvazione di una legge che respinga seriamente tali atteggiamenti discriminatori“.

“Ci uniamo all’appello – ha dichiarato Mattia Picca, presidente di Arcigay Castelli Romani – e diamo il nostro supporto alla coppia e a chi si è sentito offeso durante la serata, consapevoli di essere costantemente al lavoro affinché ai Castelli Romani non si verifichino situazioni omofobe. Invitiamo il The View a chiedere ufficialmente scusa ed impegnarsi nel contrasto all’omotransfobia aderendo alla campagna #DallaParteDeiDiritti“.