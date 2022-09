Fratelli d’Italia vs. Peppa Pig: “Un bimbo con 2 mamme, la Rai non trasmetta l’episodio. È indottrinamento”

< 1 min. di lettura

Le priorità della destra italiana. Fratelli d’Italia ha dichiarato guerra a Peppa Pig, a causa di un episodio in cui un bimbo ha due mamme. Apriti cielo.

Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d’Italia e candidato nel collegio plurinominale Lazio 1-01 della Camera dei Deputati, ha tuonato contro la serie animata. “È inaccettabile la scelta degli autori di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini?”.

Mollicone ha ufficialmente chiesto alla Rai di censurare l’episodio in questione, come se fossimo in Russia o in Ungheria, dove certi programmi non possono andare in onda perché considerati “propaganda gay” ai danni dei minori.

“Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima linea contro le discriminazioni, ma non possiamo accettare l’indottrinamento gender”. “Per questo chiediamo alla RAI, che acquista i diritti sulle serie di Peppa Pig in Italia col canone di tutti gli italiani, di non trasmettere l’episodio in questione su nessun canale o piattaforma web”.

Al fianco di Fratelli d’Italia, che aveva già attaccato Sex Education, si è subito schierata Pro Vita & Famiglia Onlus, che ha dato addirittura il via ad una petizione online chiamata “No ai cartoni gay per bambini sulla Rai”, definendo “intollerabile usare cartoni animati in salsa LBTQIA+ per influenzare la mente dei bambini e normalizzare situazioni che si fondano sull’ideologia gender. Per questo il primo episodio di Peppa Pig trasmesso in UK con la presenza di “due mamme lesbiche” è di una gravità assoluta“. Ad oggi hanno votato 1.647 persone.

