Gay.it Awards: vota il Film più amato del 2022!

“Il Signore delle Formiche” di Gianni Amelio

Cast: Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco, Leonardo Maltese, Anna Caterina Antonacci, Rita Bosello.

Distribuzione: 01 Distribution.

Trama: Alla fine degli anni 60 si celebra a Roma un processo che fece scalpore.

Il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti viene condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne.



“Bros” di Nicholas Stoller

Cast: Billy Eichner, Luke MacFarlane, Miss Lawrence, Dot-Marie Jones, Jim Rash.

Distribuzione: Universal.

Trama: La prima commedia romantica di una major su due uomini gay che forse, possibilmente, probabilmente, inciampano verso l’amore. Forse. Perché sono entrambi molto impegnati.





“Bones and All” di Luca Guadagnino

Cast: Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz.

Distribuzione: Vision Distribution.

Trama: La storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli che non riesce a tollerare la loro natura.





“L’immensità” di Emanuele Crialese

Cast: Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani, Patrizio Francioni, Maria Chiara Goretti.

Distribuzione: Warner Bros. Italia.

Trama: Roma, anni 70: Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti, soltanto i figli su cui Clara riversa tutto il suo desiderio di libertà. Adriana, la più grande, ha appena compiuto 12 anni e rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio.





“Nel mio nome” di Nicolò Bassetti

Cast: Leonardo Arpino, Raffaele Baldo, Andrea Ragno, Nicolò Sproccati.

Distribuzione: I Wonder Pictures.

Trama: il racconto di quattro giovani ragazzi trans e della loro straordinaria normalità, realizzato in tre anni di osservazione da vicino della loro vita quotidiana, fatta di orgoglio, euforia, complicità e tanto sense of humor per sopravvivere in un mondo binario. Nico ha 33 anni, Leo 30, Andrea 25 e Raff 23.





“Skin Deep”di Alex Schaad

Cast: Mala Emde, Jonas Dassler, Dimitrij Schaad, Maryam Zaree.

Distribuzione: in Italia ancora sconosciuta.

Trama: Leyla e Tristan sono una coppia apparentemente serena ma una volta giunti su un’isola remota e misteriosa mettono in atto un gioco di identità che finirà per mettere a repentaglio tutto, perfino la loro relazione e il loro futuro. Queer Lion 2022 a Venezia.





“Nelly & Nadine” di Magnus Gertten

Distribuzione: in Italia ancora sconosciuta.

Trama: L’incredibile e improbabile love story tra due donne che si innamorano la vigilia di Natale del 1944, nel campo di concentramento di Ravensbrück. Successivamente separate negli ultimi mesi di guerra, riescono entrambe a salvarsi, senza sapere nulla l’una dell’altra fino al 1947, quando si ritrovano, per poi trascorrere il resto della loro vita insieme. Bellissimo documentario presentato all’ultima Berlinale e al 37esimo Lovers Film Festival di Torino.





“My Policeman” di Michael Grandage

Cast: Harry Styles, Emma Corrin, Gina McKee, Linus Roache, David Dawson e Rupert Everett.

Distribuzione: PrimeVideo.

Trama: La storia d’amore tra il poliziotto Tom, l’insegnante Marion e il curatore di un museo Patrick, dalla Gran Bretagna degli anni ’50 agli anni ’90, quando Tom, Marion e Patrick sono ancora in preda al desiderio e al rimpianto, ma hanno un’ultima possibilità di riparare i danni del passato.





“Monica” di Andrea Pallaoro

Cast: Trace Lysette, Patricia Clarkson, Emily Browning, Adriana Barraza, Graham Caldwell.

Distribuzione: Arthouse.

Trama: Ritratto intimo di una donna chiamato ad esplorare i temi universali dell’abbandono e dell’accettazione, del riscatto e del perdono.





“Before I Change My Mind” di Trevor Anderson

Cast: Vaughan Murrae, Dominic Lippa, Lacey Oake, Matthew Rankin, Shannon Blanchet.

Distribuzione: in Italia ancora sconosciuta.

Trama: Storia adolescenziale di crescita, di scoperta della sessualità e di fluidità di genere adornata da colori pop e musica anni Ottanta.





“Le favolose” di Roberta Torre

Cast: Porpora Marcasciano, Nicole De Leo, Mizia Chiusini, Sofia Mehiel, Veet Sandeh, Antonia Iaia e Massimina Lizzeri.

Distribuzione: Europictures.

Trama: Cinque amiche, cinque donne che hanno combattuto per vivere appieno la propria identità, si riuniscono per onorare Antonia, deceduta anni prima e ammazzata una 2a volta dai famigliari, che l’hanno vestita da uomo prima di seppellirla.





“Fire Island” di Andrew Ahn

Cast: Joel Kim Booster, Bowen Yang, Margaret Cho, Conrad Ricamora, James Scully.

Distribuzione: Disney+

Trama: A Fire Island Howie si innamora (sia metaforicamente che letteralmente) di un simpatico dottore, interpretato da James Scully, con l’intera banda di amici chiamata ad interagire con gli amici del dottore, incluso l’immancabile Mr. Darcy. Liberamente ispirato a Orgoglio e Pregiudizio.





“Anything’s Possible” di Billy Porter

Cast: Eva Reign, Simone Joy Jones, Tordy Clark, Noah Pacht, Caroline Travers, Naveen Paddock.

Distribuzione: PrimeVideo.

Trama: Kelsa, una ragazza trans delle superiori sicura di se, naviga attraverso l’ultimo anno di scuola. Khal, un compagno di classe, s’invaghisce di lei e le chiede di uscire nonostante sappia che potrebbe essere un legame complicato….





“Strange World” di Don Hall

Cast: Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Jaboukie Young-White, Gabrielle Union e Lucy Liu.

Distribuzione: Disney+

Trama: Protagonista una leggendaria famiglia di esploratori, i Clade, in un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa insieme a un variegato equipaggio che comprende una specie di “blob” piccolo e dispettoso, un cane a tre zampe e una serie di fameliche creature.





