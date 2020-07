Gelato arcobaleno accusato di fare “propaganda gay” in Russia

Chi ha paura di un gelato, alzi la mano. L’ultima follia russa riguarda la società Chistaya Liniya, che a detta della filo-putiniana Ekaterina Lakhova avrebbe violato la tristemente celebre legge contro l’omotransfobia con il suo nuovo gelato. Rainbow, il nome.

“Stanno promuovendo tranquillamente questi bei colori dell’arcobaleno, usando belle parole, stanno pubblicizzando un gelato chiamato Rainbow”, ha tuonato la Lakhova, presidente dell’Unione delle donne della Russia, come riferito dalla BBC.

Lakhova ha messo in guardia Putin, perché udite udite le immagini potrebbero indurre i giovani a provare sentimenti positivi nei confronti della bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBTQ +. In un’altra intervista, Lakhova ha paragonato la bandiera arcobaleno alla bandiera nazista. “Non mi piace l’arcobaleno, proprio come non mi piace la svastica”.

Putin ha subito preso in carico le preoccupazioni di Ekatherina: “Se ci sono ragioni per credere che questa sia propaganda per valori che non sono tradizionali, allora … dovrà essere gestita dalla società, ma non in modo aggressivo“. Armen Beniaminov, vicepresidente di Chistaya Liniya, ha negato che il gelato Rainbow possa essere considerato “propaganda gay”, crimine che viene sanzionato con multe che arrivano fino a 500.000 rubli. La legge del 2013 vieta qualsiasi rappresentazione positiva di qualsivoglia argomento LGBTQ + attraverso mezzi accessibili ai minori.