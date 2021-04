Famiglie arcobaleno, 12 coppie di papà famosi

5 minuti di lettura

Sono sempre più numerose le celebrità che decidono di fare coming out come LGBTQ e che mettono su famiglia in piena serenità.

Molti papà gay famosi mostrano con orgoglio gli scatti sui social con i propri figli, veicolando messaggi importanti: le star LGBTQ che celebrano pubblicamente la loro famiglia aiutano a combattere pregiudizi sulla GPA o sulle adozioni da parte di coppie dello stesso sesso, facendo sì che anche altre famiglie come la loro non subiscano più discriminazioni.

Abbiamo dedicato l’articolo di oggi a queste star, per ricordare che ci sono e sono tante le persone che, dall’alto del loro privilegio, lottano per una maggiore visibilità delle famiglie omogenitoriali e, in generale, per una maggiore inclusione nella società della comunità LGBTQ.

Papà gay famosi italiani ne abbiamo?

Come potrai vedere dall’elenco, le celebrità che abbiamo selezionato sono tutte straniere. In Italia si contano sulle dita di una mano i VIP che semplicemente hanno fatto coming out come LGBTQ.

Il pregiudizio sulle coppie genitoriali dello stesso sesso è ancora forte nel nostro Paese, nonostante la maggior parte degli studi abbia sfatato quei miti secondo cui ci siano delle differenze nello sviluppo de* bambin* cresciut* da genitori LGBTQ. L’Italia è ancorata, tuttora, ad una visione arcaica della famiglia tradizionale.

Ad ogni modo, il same-sex parenting, grazie alla lotta delle associazioni italiane e alle nuove regolamentazioni legali, sta avviandosi verso un graduale cambiamento.

Nella speranza che anche le celebrità nostrane inizino, perlomeno, a confutare i luoghi comuni sull’omogenitorialità, abbiamo compilato un elenco abbastanza esaustivo delle famiglie composte da papà gay famosi.

Ci siamo persi qualcuno? Quali sono i papà gay famosi che preferisci? Scrivicelo nei commenti.

1. Ricky Martin e Jwan Yosef

I gemelli Matteo e Valentino (13 anni), Lucia (3 anni) e Renn (2 anni) sono i quattro figli di Ricky Martin ed il pittore svedese Jwan Josef. Sono nati tutti da madre surrogata.

Di recente, Ricky Martin ha ammesso di desiderare un* quint* figli*.

2. Neil Patrick Harris e David Burtka

L’attore Neil Patrick Harris (noto per i suoi ruoli nelle serie tv “How I Met Your Mother” e “Doogie Howser”) e l’attore/cuoco David Burtka sono una delle coppie gay più famose e ammirate di Hollywood.

Insieme dal 2004, sono diventati papà nel 2010 di Harper Grace e Gideon Scott, bimbi avuti tramite maternità surrogata. La mamma è sempre rimasta in contatto con Neil Patrick e David.

Sui social sono celebri i loro scatti in famiglia.

3. Denis O’Hare e Hugo Redwood

Denis O’Hare (conosciuto per i suoi ruoli nelle diverse stagioni di American Horror Story) e l’attore Hugo Redwood nel 2014 hanno adottato Declan.

La coppia ha ricevuto il premio Let Love Define Family al gala annuale Raise a Child.

4. Dan Savage e Terry Miller

Il giornalista statunitense e attivista LGBTQ+ Dan Savage (la cui rubrica Savage Love è pubblicata in tutto il mondo) vive con il marito Terry Miller (modello ed ambassador ufficiale di Tom of Finland) ed il figlio DJ Savage (23 anni) in una fattoria vicino Seattle.

5. Rufus Wainwright e Jorn Weisbrodt

Viva Katherine Wainwright Cohen è la figlia di Rufus Wainwright, il partner Jorn Wisbrodt ed è figlia anche dell’amica d’infanzia di Rufus, Lorca Cohen (figlia di Leonard Cohen).

Una famiglia allargata, quindi. Rufus ha voluto specificare che Lorca non è semplicemente la madre surrogata, bensì una genitrice a tutti gli effetti.

6. Matt Bomer e Simon Halls

Henry, Kit e Walker sono i figli, avuti tramite gestazione per altri, dell’attore Matt Bomer (noto per il ruolo di Neal Caffrey nella serie televisiva White Collar, ma anche per AHS) e del compagno Simon Halls.

Famiglia dal 2011, Matt, Simon ed i 3 ragazzi vivono in una bellissima villa di Los Angeles.

7. Tom Ford e Richard Buckley

Il noto stilista Tom Ford ed il marito Richard Buckley (scrittore e giornalista con cui Tom Ford sta insieme da oltre 35 anni) sono diventati papà nel 2012. Il figlio, Alexander John Buckley Ford, è nato da mamma surrogata.

8. Ryan Murphy e David Miller

Il regista Ryan Murphy, noto per le serie televisive di successo come Glee, Pose e AHS, ed il marito David Miller sono diventati papà di 3 figli grazie ad una madre surrogata.

Il primo figlio, Logan Phineas, è nato nel 2012. Il secondo, Ford, è nato nel 2014. L’ultimo è nato qualche mese fa, a settembre 2020 e si chiama Griffin Sullivan.

In occasione della nascita del terzo figlio, Ryan Murphy ha postato una tenerissima foto su Instagram.

9. Elton John e David Furnish

Sir Elton John e David Furnish hanno due figli nati dalla stessa madre surrogata: Zachary Jackson Levon Furnish-John è nato in California il giorno di Natale del 2010 ed Elijah Joseph Daniel Furnish-John è nato l’11 gennaio 2013.

10. Nate Berkus e Jeremiah Brent

Gli interior designer e personaggi televisivi Nate Berkus e Jeremiah Brent (famoso il programma “Nate e Jeremiah: missione casa”) hanno accolto la loro figlia Poppy nella loro famiglia nel 2015 tramite maternità surrogata. Il secondo figlio, Oskar Michael Brent-Berkus, è nato il 26 marzo 2018.

11. Cheyenne Jackson e Jason Landau

L’attore e cantante Cheyenne David Jackson (famoso interprete di musical e noto per la sua partecipazione alla serie AHS) è diventato papà nel 2016, insieme al marito Jason Landau. I gemelli Willow e Ethan sono nati nell’ottobre 2016 da madre surrogata.

12. Scott Brison e Maxime Saint-Pierre

L’ex membro della Camera dei Comuni canadese e suo marito Maxime Saint-Pierre hanno avuto le figlie gemelle Claire e Rose tramite maternità surrogata nel febbraio 2014.