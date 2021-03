Elton John vs. Vaticano: “Dice no alle benedizioni per le coppie LGBT ma trae profitto dal mio biopic Rocketman”

< 1 minuto di lettura

Non solo Elodie. Anche Elton John è passato all’attacco dopo la nota diffusa ieri dal Vaticano, che ha ufficializzato e motivato il suo rifiuto alla benedizione per le coppie LGBT.

Il cantante inglese ha sbugiardato la Santa Sede, rimarcandone la sfacciata ipocrisia.

Come può il Vaticano rifiutarsi di benedire i matrimoni gay perché ‘sono peccato’, ma trarre con gioia un profitto dopo aver investito milioni in “Rocketman”, un film che celebra la mia scoperta della felicità grazie alle mie nozze con con David ?? #hypocrisy”.

Cinguettio presto diventato virale, con decine di migliaia di like, commenti e condivsioni. Molto non lo sanno, ma attraverso il Centurion Global Fund – un fondo di investimento internazionale con sede a La Valletta – la Santa Sede ha finanziato lautamente Italia Independent di Lapo Elkann e la pellicola “Rocketman“, biopic su Elton John. Il Vaticano avrebbe contribuito con almeno 850.000 sterline alla produzione del film, che include scene di sesso tra uomini. Questo equivale a circa il tre per cento del budget della pellicola, che ha poi incassato 195 milioni di dollari in tutto il mondo.

E allora perché trarre lauti profitti dalla storia a tinte LGBT di Elton, se il suo stesso matrimonio con David Furnish sarebbe talmente “peccaminoso” da non meritare alcuna benedizione?