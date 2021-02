I 3 papà gay che hanno lottato per essere riconosciuti genitori legali dei loro figli

2 minuti di lettura

Si chiamano Ian Jenkins, Alan Mayfield e Jeremy Allen Hodges. E sono tutti e tre papà di due splendidi bambini. La storia di questi 3 papà gay arriva dall’Australia, e rappresenta una straordinaria famiglia non convenzionale, formata da tre genitori, tutti riconosciuti ufficialmente come padri.

Come riporta il libro Three Dads and a Baby, scritto dal papà Ian Jenkins, inizialmente la coppia era formata da Ian e Alan. Quando incontrano Jeremy decidono di iniziare una relazione poliamorosa, tutti e 3 convinti di formare una famiglia arcobaleno. Inizialmente, i tentativi con una madre surrogata non sono andati a buon fine. Poi, nel 2017, è arrivata la prima bambina, Piper. Dopo pochi anni è arrivato il piccolo Parker, che oggi ha un anno e mezzo.

La battaglia legale per essere riconosciuti come 3 papà gay

Per i 3 papà gay non è stato semplice ottenere il riconoscimento di genitori legali.

La sfida lale è iniziata prima della nascita di Piper, quasi 5 anni fa. Il giudice non era d’accordo a concedere il riconoscimento a tutti e 3, ma solo dopo che hanno chiesto di parlare il tribunale ha cambiato idea, decidendo di riconoscere Ian, Alan e Jeremy come padri di Piper, che sarebbe presto venuta al mondo.

Alan, durante un’intervista a The Morning Show, ha spiegato:

La grande battaglia per noi era davvero la sfida legale. Con la maternità surrogata, devi avere un ordine di parentela dal tribunale che dichiari chi saranno i genitori legali. All’inizio non eravamo sicuri di poter avere tutti e tre il riconoscimento sul certificato. È stata una scena in tribunale piuttosto interessante e tesa in cui all’inizio sembrava che non ce l’avrebbero concessa, per questo abbiamo chiesto di parlare per perorare il nostro punto di vista. E il giudice, alla fine, ha cambiato idea e ci ha concesso la genitorialità legale di nostra figlia prima che nascesse.

Perché battersi per il riconoscimento?

Per i 3 papà gay, il fatto di avere il riconoscimento era una scelta doverosa da portare avanti. Nel caso in cui uno dei due bambini dovesse finire in ospedale, come si potrebbe non far entrare uno dei 3 papà, solo perché non è considerato ufficialmente genitore?

Stessa cosa per i futuri benefici, eredità o eventuali assicurazioni. In questo modo, i figli potranno avere qualcosa da spartirsi dai 3 genitori. Ma soprattutto, per essere una famiglia riconosciuta a tutti gli effetti:

Era davvero importante essere riconosciuti come la famiglia che siamo, e per fortuna viviamo in California, uno stato che, dopo aver stretto i denti e combattuto, ci ha effettivamente permesso di farlo, quindi è stato fantastico.

Ian, Alan e Jeremy vogliono fare capire che anche una coppia poliamorosa può essere una famiglia, e la decisone del giudice ha dato loro ragione.