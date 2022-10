GF Vip: Ciacci palpeggia Sara Manfuso e il burattinaio Signorini se la prende con lei

3 min. di lettura

Durante la puntata serale del Grande Fratello Vip andata in onda Giovedì 6 Ottobre 2022 la concorrente Sara Manfuso ha denunciato il palpeggiamento subito da Giovanni Ciacci.

Il concorrente Ciacci si era dapprima distinto per il suo coming out da persona con Hiv. Successivamente si era macchiato di una poco civile forma di bullismo ai danni di Marco Bellavia, il concorrente che era volontariamente uscito dalla casa del format tv a causa della propria condizione depressiva. Ora Ciacci è accusato di aver toccato il sedere alla concorrente Sara Manfuso. Sotto accusa anche il comportamento del conduttore Alfonso Signorini.

Qualche passo indietro. Negli ultimi giorni al GF Vip si è molto parlato di salute mentale, tanto per restare in linea con il “mese della salute mentale”, e cioè ottobre. Al centro della scena il concorrente Marco Bellavia, ex conduttore di Bim Bum Bam, il quale, dopo qualche giorno nella casa del GF Vip, aveva confessato di non essere in grado di reggere la pressione degli altri concorrenti, a causa della propria condizione mentale.

“Il branco se lo mangerà” aveva commentato Sonia Bruganelli, altra concorrente dello show, a proposito della situazione di una persona mentalmente depressa, buttata in pasto a un programma come il Grande Fratello. Che fa, dell’esposizione delle fragilità umane, il meccanismo funzionale per la costruzione di un banchetto spettacolare, nel quale gli spettatori sbranano avidamente e giudicano gli altrui dolori.

E infatti. I commenti ironici e cinici rispetto allo stato depressivo di Bellavia erano stati rilasciati da vari concorrenti. Tra questi anche Giovanni Ciacci. Che infatti era stato cacciato dalla casa, proprio a causa del suo atteggiamento bullo verso una persona che aveva fatto coming out rispetto ai proprio disturbi mentali.

Il conduttore Alfonso Signorini aveva gestito con una dose approssimativa di superficialità e paternalismo il dolore di Bellavia, come se ci fosse qualcosa di non così chiaro e trasparente nell’atteggiamento del concorrente. Successivamente, anche grazie ai social che avevano accusato il reality show e Signorini di non trattare la salute mentale con la dovuta attenzione, Signorini aveva doverosamente fatto un mea culpa.

Ma a questo punto arriva la disturbatrice che scombina il disegno del manovratore. O, per dirla con Pinocchio, ecco il burattino che si ribella al burattinaio e mette in atto niente meno che il libero arbitrio. La concorrente Sara Manfuso prende le distanze dal bullismo del branco e, pur di evitare di essere associata ai bulli, preferisce uscire dalla casa. La cosa non piace a Signorini. Ma non è finita. Manfuso, qualche giorno dopo, quando è ormai accomodata in studio, rivela di essere stata palpeggiata da Ciacci all’interno della casa.

Apriti cielo.

Manfuso non solo prende le distanze dal programma e dalla marmaglia bulla. Ora accusa anche Ciacci di averla palpeggiata! Il sottinteso granfratellesco è che, essendo Ciacci gay, dove sarebbe il problema? Come se una persona gay avesse diritto a palpeggiare il corpo di una donna. E poi: perché Manfuso non ha detto subito, quando era nella casa, di essere stata palpeggiata? La solita storia della donna che, poiché non si ribella durante la molestia, diventa automaticamente complice. Per Signorini è troppo. Manfuso viene cacciata anche dallo studio.

Questo è stato lo spettacolo rovesciato dal Grande Fratello Vip sul milioni di spettatori in questi ultimi giorni. Salute mentale e molestie alle donne snocciolati come sopra riportato. Peccato, perché non sono molte le occasioni di portare certi argomenti all’attenzione di un certo pubblico popolare. A questo punto il sospetto che a Signorini interessi solo e unicamente lo show per cui viene pagato resta come unica ipotesi sul tavolo. Chissà cosa direbbe il Cardinal Martini, con cui Signorini era solito confrontarsi e confessarsi.

