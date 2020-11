GF Vip, entra uno sportivo gay per Tommaso Zorzi – l’annuncio di Alfonso Signorini, il video

Il Grande Fratello Vip 5 non finirà a inizio dicembre, come previsto, bensì l’8 febbraio. Due mesi in più per i concorrenti del reality Mediaset, già da 70 giorni rinchiusi dentro la Casa, con inevitabili nuovi ingressi pronti ad invadere Cinecittà.

Tra i tanti, come scritto settimane fa, ci sarà anche un nuovo concorrente gay dichiarato, chiamato a scrivere chissà quali pagine con l’ormai super favorito al trionfo finale Tommaso Zorzi. Alfonso Signorini, nel corso di Casa Chi, ha spoilerato news a riguardo.

Abbiamo previsto l’ingresso di un papabile fidanzato, di una persona che a Tommaso potrebbe molto piacere. Già in passato lui aveva messo gli occhi su questo ragazzo, che però non l’ha mai preso molto in considerazione. Quando se lo ritroverà nella casa potrebbe svenire. Si tratta di un grandissimo sportivo, che lo fa a livello agonistico, che non ha mai nascosto la sua omosessualità.

Il toto-nome, neanche a dirlo, ha già preso forma. Chi sarà mai questo nuovo concorrente dichiaratamente gay? E soprattutto, assisteremo alla prima storia d’amore LGBT della storia italiana del Grande Fratello? D’altronde autori e conduttore hanno da subito messo le cose in chiaro. Costui entra “per” Tommaso Zorzi, come se l’avesse odinato su Amazon.