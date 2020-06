Ghana, gli omofobi usano Grindr per picchiare i gay sotto gli occhi della Polizia

Alex Kofi Donko, attivista LGBT in Ghana, intervistato da Reuters, ha spiegato:

Siamo in un paese in cui le nostre vite sono chiaramente in pericolo a causa dell’odio delle persone e del loro disgusto per la comunità. Molte volte, non siamo in grado di ottenere giustizia per i crimini commessi, quindi il meglio che possiamo fare è proteggerci.