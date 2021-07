Giacinto Festival 2021, gli ospiti della 7a edizione: da Selvaggia Lucarelli a Gianmarco Negri

3 minuti di lettura

Sabato 7 e domenica 8 agosto 2021 ritorna nella meravigliosa Noto il festival di informazione e approfondimento culturale lgbt+: “Giacinto festival – nature lgbt+”, arrivato alla sua settima edizione. Anche quest’anno saranno due giornate di confronto e approfondimento, con mostre, documentari, presentazioni di libri, dibattiti, per raccontare le realtà e i temi della comunità LGBT. Gli aventi del festival, diretto dall’attore ed operatore culturale Luigi Tabita, sono patrocinati dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dalla Regione Siciliana e dall’UNAR.

Il tema di questa settima edizione è la resistenza. Dopo il 2016, anno dell’approvazione della legge sulle unioni civili, ci troviamo in questi mesi nuovamente in una querelle per l’approvazione di una legge di civiltà, legge Zan, che vuole combattere l’omotransbifobia, misoginia e abilismo e che potrebbe portare la nostra società a compiere un nuovo passo in avanti sul tema dei diritti proprio nel rispetto di quell’uguaglianza sancita dall’art.3 della nostra splendida Costituzione. Ma anche questa volta c’è chi dice no. Chi mistifica. Ma è possibile continuare a mediare al ribasso sui diritti umani? Sulle vite e la sicurezza delle persone? I casi di violenza omotransfobica sono in vertiginoso aumento! Ormai il tempo è scaduto, bisogna resistere e approvare questa legge. Resistere, come affermava Tina Anselmi, per costruire un mondo migliore non solo per noi ma anche per chi non vede, non può o non vuole guardare.