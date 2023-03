Isola 2023, il cast. C’è anche Gian Maria Sainato

Dopo i rumor delle scorse settimane, l’ufficialità. Secondo quanto riportato da TvBlog.it Gian Maria Sainato, modello, lifestyle influencer, ex di Tommaso Zorzi al fianco del quale nel 2016 parteciò alla prima edizione di Riccanza, sarà un naufrago dell’Isola dei Famosi.

Alla conduzione del reality di Canale 5 che dovrebbe partire a metà a prile ritroveremo Ilary Blasi, con Vladimir Luxuria e Enrico Papi opinionisti e un inviato ancora da annunciare.

Al fianco di Seinato in Honduras voleranno il 36enne attore e modello brasiliano Cristopher Leoni, ex concorrente di ‘Ballando con le stelle’; la modella Claudia Motta, Miss Mondo Italia 2021; Marco Predolin; le sorelle Serena ed Elga Enardu; i fidanzati Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini; Cristina Scuccia, ex Suor Cristina nonché vincitrice di The Voice of Italy; Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes e Fiore Argento, figlia di Dario Argento e Marisa Casale.

Negli ultimi 3 anni Sainato ha letteralmente trasformato il proprio fisico, dopo essere ingrassato quasi 20 kg nel 2020. L’anno prima, dalle pagine di Vanity Fair, il coming out con queste semplici e serene parole.

“È un argomento che mi sta molto a cuore. Non c’è mai stato un momento preciso nel quale mi sia dovuto dichiarare, o svelare a qualcuno, in merito al mio orientamento. Però non ho mai avuto nessun problema nel parlare – pubblicamente o nella mia vita privata – delle mie relazioni, quando se ne è presentata l’occasione. Ne parlo liberamente, anche sapendo che molte persone leggeranno quello che sto dicendo. Non mi sono mai fatto problemi in merito. Per noi della comunità lgbt, ma anche per gli eterosessuali ovviamente, il nostro orientamento sessuale è naturalezza. Se gli ignoranti omofobi non capiscono che l’orientamento sessuale – qualunque sia – è naturale, che capiscano, almeno, che questa è comunque la normalità. Ho avuto relazioni sia con donne che con uomini, e lo stesso potrebbe accadere in futuro. Amo ciò che amo, senza preclusioni. Ai miei follower faccio vedere poco della mia vita privata. Ma non credo proprio che per loro sarebbe un trauma scoprire più dettagli”.