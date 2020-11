Giornata contro la violenza sulle donne: e c’è ancora chi dice NO al DDL Zan

Il 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne. Una giornata internazionale, per dire “basta” a mariti violenti che picchiano le mogli, a uomini rifiutati che stalkerano e in alcuni casi reagiscono con violenza verso una ex. Le donne uccise fino al 19 novembre del 2020 sono 96. In pieno lockdown i femminici sono triplicati, una donna uccisa ogni 48 ore.

Ed è anche su questo che si batte il ddl Zan, legge contro l’omotransfobia, l’abilismo e la misoginia, ovvero l’odio verso le donne. Una legge giusta e indispensabile, rispetto a quel che dicono i detrattori.

Giornata contro la violenza sulle donne: alcune dichiarazioni

Tra ieri e oggi, vari politici hanno detto la loro sulla questione.

Il video messaggio del premier Conte

In primis, il premier è intervenuto al Senato con un messaggio in diretta Facebook.

Intervento anche da parte di Nicola Zingaretti, segretario del Pd:

È ora di capovolgere tutto. L’onere di sconfiggere il fenomeno della violenza sulle donne spetta agli uomini. Perché sono uomini gli autori degli stupri, delle molestie, dei ricatti, delle botte, dei pedinamenti, delle vendette. E spetta a tutti coloro che vivono e alimentano quella cultura maschilista fondata sulla disparità e il sopruso, da cui ogni forma di violenza, di qualsiasi grado, ha origine.

Non possiamo più vivere in un Paese al contrario, dove la vittima di un crimine orrendo come il revenge porn viene punita allontanandola dal suo lavoro, o dove una donna che ha subito violenza è costretta a difendersi sulle piazze televisive, perché c’è ancora chi insinua che la bestialità della violenza ha una genesi nei comportamenti delle donne.

Da anni le donne, le ragazze, il movimento femminista ci indicano la strada. È ora che noi uomini, tutti, prendiamo consapevolezza che eliminare la violenza e la disparità di genere deve diventare un nostro assillo e uno dei nostri compiti più importanti, nella vita di ogni giorno. Dipende da noi.

E dall’Onorevole Alessandro Zan:

Anche il deputato dem Zan ha ricordato la Giornata contro la violenza sulle donne:

Oggi, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Italia si sveglia con la notizia di due femminicidi. Servono misure contro la violenza e contro la misoginia e servono subito. Non possiamo sperare in un cambiamento se non lo vogliamo.

E continua, sempre nel post:

Questa notte a Padova una donna è stata accoltellata a morte dal marito. Mentre a Catanzaro è stato ritrovato il corpo di una donna gettato tra gli scogli.

Ecco è il risveglio italiano nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Nei primi mesi del 2020 i femminicidi sono aumentati del 7,3%, un orrore senza fine.

Deve radicalmente essere estirpata la cultura della violenza, dell’odio e della misoginia e per farlo servono azioni concrete, non parole di cordoglio sul sangue versato.

Giorgia Meloni

Dall’opposizione arriva l’intervento di Giorgia Meloni, come al suo solito contraddittoria vista la guerra dichiarata al DDL Zan, per la Giornata contro la violenza sulle donne:

I dati delle violenze sulle donne, figli dell’indegna “cultura” della donna sottomessa e del dramma delle violenze domestiche, sono terribili e inaccettabili: 91 i femminicidi avvenuti in Italia solo nel 2020. Come ogni giorno, continuiamo a batterci contro questo comportamento criminale e a chiedere GIUSTIZIA e TUTELE per le vittime di queste barbarie. Perché senza giustizia, non sono sufficienti le giornate contro la violenza sulle donne: BASTA femminicidi, BASTA violenze!

La stessa leader di FdI da sempre critica nei confronti delle legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. Una legge profondamente sbagliata, aveva dichiarato in Parlamento, che creerà discriminazioni.

Palazzo Chigi illuminato di rosso

La ministra Bonetti ha informato che alle 18:00 si terrà un incontro a Palazzo Chigi, il quale sarà illuminato di rosso in ricordo delle vittime di violenza.