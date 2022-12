Giovanni Arena: il travel influencer che celebra il Pride

4 min. di lettura

“Il tipo che viaggia”: così è stato soprannominato dalla sua community Giovanni Arena, content creator 26enne, originario di Vibo Valentia, che da diverso tempo condivide consigli di viaggio attraverso uno storytelling vincente che gli ha fatto guadagnare migliaia (e, su TikTok, milioni) di follower.

Giovanni Arena è anche orgogliosamente queer e per questo motivo gli dedichiamo con piacere uno spazio esclusivo sul nostro portale: di recente Giovanni ha fatto coming out scrivendo a proposito del suo fidanzato in risposta ad una domanda su Instagram; inoltre, a luglio 2022 è salito sul carro di TikTok al Milano Pride, pullulante di creator e influencer queer della popolare piattaforma social.

Scopriamo qui di seguito alcune curiosità sul travel influencer queer del momento ed il segreto del suo successo, che lo catapulta di diritto nella top list dei content creator LGBTQIA+ più seguiti e amati in Italia.

Chi è Giovanni Arena: biografia del giovane tiktoker

Nato il 21 ottobre 1995 in un piccolo paese vicino a Tropea (in provincia di Vibo Valentia), Giovanni Arena ha frequentato il liceo scientifico in Calabria per poi trasferirsi a Milano, dove si è laureato in psicologia del marketing all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

La sua passione per il viaggio, che Giovanni è riuscito a rendere un vero e proprio lavoro grazie ai social network, scaturisce dalle sue prime esperienze all’estero in solitaria, appena maggiorenne: se, inizialmente, i suoi viaggi da solo erano una pura necessità per rincorrere i suoi artisti preferiti in giro per l’Europa (come quando prese un volo per Londra a 18 anni per andare a vedere Lady Gaga), poi è sopraggiunto un amore incondizionato per il viaggio, che lo ha portato oltre i confini europei, e che Giovanni ha sin da subito raccontato attraverso i social network. Prima Instagram e poi TikTok.

Giovanni Arena ha iniziato a condividere immagini e video dei suoi viaggi in occasione del suo primo inter-rail in Europa, fatto poco dopo la sua laurea: nonostante alcuni commenti da parte di hater che non comprendevano la sua esigenza di far conoscere i dettagli del suo viaggio, Giovanni non si è lasciato abbattere. Ed ha fatto bene. Perché il vero successo è arrivato in seguito, con TikTok: i video condivisi durante un suo secondo inter-rail sono diventati virali e, grazie al sostegno della sua nuova community, Giovanni ha capito che il suo obiettivo sarebbe stato quello di fornire consigli di qualità alle persone per permettere loro di viaggiare al meglio.

Su TikTok il numero di follower raggiunge quote altissime: oggi arriva ad oltre 1,2 milioni di seguaci e questo successo è dovuto a consigli ad esempio su “come viaggiare in modo economico”, “cosa portare con sé in ogni tipo di viaggio”, come fare ad ottenere “il rimborso aerei” ed altri suggerimenti preziosi che difficilmente si trovano su una tradizionale guida turistica e così a portata di mano.

Curiosità sul travel creator Giovanni Arena

Ecco alcune curiosità che unə nuovə follower di Giovanni Arena dovrebbe sapere:

è un grande appassionato di serialità televisiva e di film. Ma, in particolare, dei cartoni animati della Disney: va spesso alla ricerca di luoghi che ricordano i paesaggi fantastici della Disney . Uno dei video di maggior successo di Giovanni è stato quelli girato ad Hallstatt in Austria, molto simile al regno di Arendelle di Frozen

una fonte di ispirazione importante per Giovanni Arena sono le donne, di cui è un grande sostenitore: le figure femminili che lo circondano lo ispirano nel creare contenuti originali e positivi;

una delle sue avventure di viaggio preferite è stata in Indonesia , dove si è ritrovato immerso in una cultura, in costumi, in un mondo totalmente differenti alle sue abitudini

uno dei sogni nel cassetto di Giovanni è quello di avviare un’agenzia tutta sua

scorrendo tra le storie in evidenza di Instagram di Giovanni Arena c’è una sezione chiamata “ 9,99 € ”: una sezione molto utile per capire lo stile di Giovanni che, in questo caso, dà ottimi suggerimenti su come viaggiare low cost.

Giovanni Arena e il suo sostegno alla comunità LGBTQIA+

Come abbiamo anticipato nell’introduzione Giovanni è un sostenitore della comunità LGBTQIA+, il che, pur essendo dichiaratamente queer, non è così scontato. Questa decisione di vivere apertamente il suo orientamento e partecipare ai Pride, come ha fatto a luglio 2022 durante il Milano Pride salendo sul carro di TikTok dedicato ai content creator LGBTQIA+, è molto importante perché, dall’alto dei suoi numeri e della sua visibilità, Giovanni Arena lancia degli importanti messaggi di inclusione e di rappresentazione della comunità queer, semplicemente essendo sé stesso alla luce del sole.

Emblematica è stata la risposta ad un commento lasciato sotto ad un video su TikTok: il commento recitava “c’è la versione etero?” e Giovanni ha replicato in questo modo:

“Questo genere di commenti da una parte mi entra e dall’altra mi esce. Però io provo veramente imbarazzo, anzi, provo una certa paura nell’essere nei suoi panni e riuscire, nel 2020, a concretizzare questi pensieri. Io sono anche un po’ allibito che nel 2020 tu devi pensare che esistono località dedicate agli omosessuali e località dedicate ad altre persone. La sapete la cosa che mi fa ridere? Questa persona, probabilmente come tante altre, non visitano quelle località che sono caratterizzate da colori, per esempio, tendenti al rosa ma è un argomento così vecchio…”

Giovanni Arena è anche scrittore: ecco i suoi libri

Il travel creator ha scritto ad oggi due libri: nel 2021 una guida interattiva 3.0, nel 2022 un romanzo.

Ecco i titoli, disponibili nelle librerie fisiche e sui principali store online dedicati alla vendita di libri:

“ Benvenuti in economy class ” (Mondadori, 2021)

“ Quel treno per Inverness ” (Mondadori, 2022)

Dove seguire Giovanni Arena sui social

Cliccando sui seguenti testi sottolineati, potrai accedere direttamente ai social di Giovanni Arena:

