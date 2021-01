GLAAD: in TV cala dopo 5 anni la rappresentazione di personaggi LGBT

Allarmante dato dal nuovo rapporto “Where We Are in TV” di GLAAD:

La percentuale di persone LGBTQ non dovrebbe idealmente scendere. Dei 773 personaggi regolari in serie tv apparsi in prima serata, 70 (9,1%) sono LGBTQ. Si tratta di una diminuzione rispetto alla percentuale record dell’anno precedente del 10,2 per cento, è la prima stagione a vedere una diminuzione dal rapporto 2013-2014.

Il rapporto segnala di anno in anno la rappresentazione LGBT in televisione, in calo di un punto % dopo 5 anni di crescita.

Ma GLAAD avverte: prendere in considerazione il Covid 19

“Where We Are in TV” di GLAAD ha anche specificato come la pandemia abbia influenzato la rappresentazione di personaggi LGBT. Infatti, già si sapeva che molte serie e spettacoli sarebbe stati bloccati proprio a causa del Covid, quindi anche questo dato sarebbe da “prendere con le pinze”, ipotizzando una diminuzione data da problemi esterni, non dipendenti da una qualche discriminazione e rifiuto a produzioni LGBT-friendly.

Si prevedeva che questo numero sarebbe diminuito a causa della pandemia di COVID-19 che ha interrotto la produzione di diversi film e serie tv. Ogni piattaforma deve essere spinta nella ricerca di una programmazione inclusiva e diversificata. […] Dovrebbe anche garantire che le diminuzioni osservate non diventino ora un fatto comune.

A rischio l’inclusività in TV?

La paura di GLAAD è che questa crescita costante, dal 2014 al 2020, si sia ora fermata, abbandonando la strada dell’inclusività. E il calo non è solo in TV, ma anche nelle diverse piattaforme come Netflix e Prime Video di Amazon, nonostante vi siano sempre più serie e film LGBT.

“Where We Are in TV” ha specificato che in tutto si possono contare 46 personaggi LGBT ricorrenti, mentre su un totale di 118 personaggi “regolari, almeno 16 non torneranno in televisione, causa di cancellazioni delle serie o cambi di cast. Solo il tempo accerterà se questo calo potrà replicarsi, monitorando la situazione giorno dopo giorno, come da sempre fanno gli esperti di GLAAD.