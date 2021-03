Glee, reunion ai GLAAD 2021 per celebrare Naya Rivera e i 10 anni del coming out della sua Santana

2 minuti di lettura

A poco meno di un anno dalla tragica scomparsa di Naya Rivera, morta annegata durante una gita al lago con il figlio di quattro anni Josey, il cast della serie tv Glee ha deciso di riunirsi per omaggiarla. Divenuta nota per aver interpretato il ruolo di Santana Lopez nel celebre teen drama firmato da Ryan Murphy, Naya Rivera sarà celebrata da alcuni colleghi di set durante la 32esima edizione dei GLAAD Media Awards, che si svolgerà virtualmente l’8 aprile.

Ad introdurre l’omaggio all’attrice, il cui coming out nella serie coincide con il tributo nell’ambito del premio della Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, sarà Demi Lovato. Attrice anche lei della serie, l’ex star della Disney introdurrà la performance, ribadendo quanto la storia del personaggio di Santana Lopez abbia contribuito a rendere lo spettacolo inclusivo, faro per i giovani della community LGBTQ+.

Gli attori che si riuniranno virtualmente nel nome di Naya Rivera saranno Jacob Artist (Jake Puckerman), Chris Colfer (Kurt Hummel), Darren Criss (Blaine Anderson), Vanessa Lengies (Sugai Motta), Jane Lynch (Sue Sylvester), Kevin McHale (Artie Abrams), Heather Morris (Brittany Pierce), Matthew Morrison (Will Schuester), Alex Newell (Unique Adams), Amber Riley (Mercedes Jones), Harry Shum Jr. (Mike Chang), Becca Tobin (Kitty Wilde) e Jenna Ushkowitz (Tina Cohen-Chang). Grande assente Lea Michele, che vestiva i panni della protagonista Rachel Berry, che già alcune settimane si era distinta per non aver rilasciato alcuna dichiarazione nel giorno in cui la collega avrebbe compiuto 34 anni.

Glee, serie andata in onda dal 2009 al 2015, ha nel suo palmares ben quattro Golden Globe. Nominata per sei volte come miglior serie comedy ai GLAAD Media Awards, ha trionfato nella categoria nel 2010 e nel 2011. Quest’anno l’evento si svolgerà in streaming, per via delle restrizioni sanitarie, e sarà condotto dall’attrice Niecy Nash, volto delle serie Claws e Scream Queens.