Global Pride 2020, Tiziano Ferro rappresenterà il Lazio Pride – la preview video

GLOBAL PRIDE: TIZIANO FERRO RAPPRESENTERA’ L’ITALIA PER LAZIO PRIDE Quest’anno, a causa dell’emergenza COVID-19, la comunità LGBT a livello mondiale ha deciso con responsabilità di non manifestare nelle piazze tramite i Pride, rimodulando l’orgoglio di essere LGBT su piattaforme online. La lotta per la parità dei diritti della nostra comunità non si ferma, specialmente in Italia. In base ai recenti dati della Commissione Europea siamo purtroppo molto indietro sui diritti per le persone LGBT: non esiste ancora il matrimonio per le persone dello stesso sesso e siamo tra le prime vittime di discriminazione e violenza. Come Lazio Pride abbiamo chiesto a @tizianoferro , che è stato testimonial sin dal primo Lazio Pride di Latina nel 2016, di farci da testimonial all’evento mondiale @globalpride2020 che si terrà online dal 27 giugno, per chiedere alla politica Italiana di impegnarsi seriamente per i diritti delle persone LGBT. In questi giorni in cui è in discussione la legge contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, abbiamo sentito diversi politici esitare sulla legge facendo proposte al ribasso nel tentativo di giustificare che l’omofobia non si può equipare al razzismo a differenza di quanto ci dicono l’Europa e l’ONU. Chiediamo più coraggio alla politica Italiana. Come dice Tiziano Ferro: “lottiamo per le pari opportunitá ed il rispetto”.