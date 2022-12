Gloria Estefan spiega il “complicato motivo” per cui disse a sua figlia di non fare coming out con la nonna

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Splendida 65enne, Gloria Estefan è ancora oggi un’icona incontrastata della musica, con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, di cui oltre 31 solo negli Stati Uniti. 5 anni fa sua figlia Emily Estefan ha fatto coming out come donna lesbica, dopo aver iniziato una storia d’amore con l’attuale partner Gemeny Hernandez, dal 2016 al suo fianco.

In questi ultimi anni Emily ha sempre ricordato quanto sua mamma sia stata “riluttante” ad un suo coming out con sua nonna di 88 anni. Intervistata dalla CNN, Gloria ha spiegato il perché.

“Nella comunità latina, molti di questi argomenti non vengono toccati, sono tabù. Le persone vedono, ma non vogliono parlarne, non vogliono vederlo realmente. Siamo solo famiglie che cercano di superare i momenti difficili della vita. Siamo sempre stati molto, molto aperti nel supportare la comunità LGBTQ+, per tutta la nostra vita. E allo stesso tempo, avevo una madre con la colite ulcerosa che anche quando tiravo fuori una bolletta – o qualcosa che non era nemmeno importante – si arrabbiava molto. La vita è complicata, la vita è dura”.

La nonna di Emily è morta nel 2017, prima che la ragazza facesse pubblicamente coming out. Passati tanti anni, la 27enne cantante, figlia del produttore Emilio Estefan, ha fatto pace con quella mancata rivelazione famigliare.

“So che mamma stava solo cercando di proteggermi, ora capisco che è stato solo un feroce tipo di amore e protezione verso le persone che ami. Ma in quel momento fu davvero difficile per me accettarlo. Non gliel’ho mai detto e nonna è morta, e questa è l’unica cosa di cui mi pento, ma so che lo sapeva, perché avevamo una relazione davvero incredibile. Non puoi mai lasciare che nessuno ti allontani dal tuo percorso, devi essere sempre te stessa. So che lo sapeva nel profondo e mi avrebbe amato in ogni caso”.

© Riproduzione Riservata