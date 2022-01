Batgirl: Ivory Aquino sarà il primo personaggio trans in un film DC

2 minuti di lettura

Buone notizie per la rappresentazione LGBTQIA+ nel 2022: Ivory Aquino interpreterà Alysia Yeoh, migliore amica e compagna di stanza di Batgirl, nell’omonimo riadattamento della HBO Max.

Alysia è comparsa per la prima volta nel volume DC di Gail Simone e illustrato dall’artista Ardian Syaf nel 2011, e sarà la prima volta che la DC porterà sul grande schermo un personaggio apertamente trans, davanti e dietro i riflettori.

La notizia è trapelata per la prima volta a Gennaio, quando Leslie Grace (che interpreterà la protagonista Barbara Gordon alias Batgirl) ha condiviso su Instagram una story insieme ad Aquino, scrivendo nella caption: Barbara e Alysia.

La DC aveva iniziato a seminare qualche sorpresa queer già da tempo: nella serie tv Supergirl c’era The Dreamer, prima superoina trans della televisione, interpretata da Nicole Maines.

“Spero permetta a chi non è trans di capire che siamo molto di più di quello che abbiamo nei pantaloni. Siamo molto di più dei nostri traumi.” dichiarò Maines, parlando del suo personaggio con Buzzfeed “Siamo più del nostro genere. Siamo supereroi in grado di volare, con un narco narrativo che va oltre la transessualità”.

Ma la lista di personaggi LGBTQIA+ non si ferma qui: sempre in Supergirl, la sorella della protagonista Alex Denvers (interpretata da Chyler Leighf) fa coming out come lesbica, e stesso vale per la detective di “Birds of Prey”, Renee Montoya (l’attrice Rosie Perez, che non ha mai fatto coming out ma ha ammesso di aver avuto numerose esperienze con altre donne quando era più giovane).

Anche Batwoman è lesbica — interpretata nella prima stagione da Ruby Rose, celebrità genderfluid.

Negli ultimi anni nemmeno la Disney Marvel ha esitato a dare segni di progresso: Loki (interpretato da Tom Hiddleston), nell’omonima serie tv Disney+ è il primo supereroe apertamente pansessuale e genderfluid nell’universo Marvel.

Si tratta di un piccolo tenero momento nel terzo episodio della serie, quando Sylvie – variante di Loki – gli chiede se ha mai avuto esperienze con principesse o “magari un altro principe”: “Un pochino di entrambi, proprio come te” risponde Loki.

Sempre l’anno scorso, nel film Eternals, il personaggio di Pasthos (interpretato da Brian Tyree Henry) è dichiaratamente gay, con tanto di marito e figli.

Ma anche fuori dal piccolo e grande schermo, la lista di supereroi queer è infinita.

