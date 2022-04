Grammy Awards 2022: lo scontro è tra Olivia Rodrigo e Tony Bennett

< 1 min. di lettura

Tutto pronto per i Grammy Awards 2022 che si terranno domani sera all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. La lista dei performer è davvero calda, forse per recuperare gli anni di pandemia in cui le esibizioni dal vivo sono state ampiamente penalizzate. E quindi sono confermati: BTS, Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Billie Eilish, Lady Gaga, Carrie Underwood, John Legend, J Balvin e Justin Bieber. Praticamente tutti gli artisti più hot del momento.

Olivia Rodrigo 19 anni contro Tony Bennett 95. Olivia è nominata nei top 4: best album, song and record of the year e best new artist. Solo due artisti nella storia del Grammy hanno vinto tutte e 4 queste categorie: Billie Eilish a 18 anni e il cantante rock Christopher Cross nel 1981. Con buoba probabilità Rodrigo si porterà a casa il Grammy come miglior artista e quello per la canzone con Driver’s License. È con l’album dell’anno che la diciannovenne si scontra con una vera leggenda: Mr Tony Bennett in persona con il suo Love for Sale inciso insieme a Lady Gaga. E forse proprio per questa combo mitologica saranno loro ad aggiudicarsi la vittoria per miglior album.

I Grammy però possono ancora stupirci e Olivia Rodrigo è una giovane artista amatissima dal pubblico mondiale, considerata un vero fenomeno tanto che su Disney+ è da poco uscito il docu-film sulla realizzazione del suo album Sour che nella prima settimana di debutto ha venduto 76000 copie in vinile battendo il record detenuto da Billie Eilish con 73.000 per il suo Happier Than Ever.

