Lady Gaga: “Sono una Germanotta fiera discendente dei miei antenati italiani. Sono chi sono grazie all’Italia”

Snobbata dagli Oscar, Lady Gaga è stata eletta miglior attrice dell’anno per House of Gucci ai New York Film Critics Circle Awards, assegnati dai critici cinematografici della Grande Mela. Per l’occasione Gaga si è concessa un infinito discorso di ringraziamento di quasi 14 minuti in cui ha ribadito il suo essere orgogliosamente italiana, di origini.

“Accetto questo premio a nome dei miei antenati italiani e a nome del mio amore per tutto ciò che è italiano“, ha detto la popstar. “Questo premio segna la fine di un viaggio molto lungo e bellissimo. Sono davvero triste che stia finendo. È davvero difficile dire addio all’arte, perché impari così tanto su te stessa.”

Interpretare Patrizia Reggiani, “Vedova Nera” condannata per aver ordinato l’omicidio di suo marito, Maurizio Gucci, ha messo a dura prova Lady Gaga. Vivendo negli abiti di Patrizia per un anno e mezzo, Gaga ha alla fine sentito di portarne addosso l’oscurità, tanto dall’avere un’infermiera psichiatrica sul set a sostenerla.

“Non sono nata in Italia”, ha detto dal palco del TAO Downtown di Manhattan, “ma sono una Germanotta e sono una fiera discendente dei miei antenati veneziani e siciliani”. “Ho passato centinaia di ore a leggere le interviste di Patrizia, ad alta voce, con questo accento e a parlare costantemente con il suo stile. Patrizia non mi ha mai lasciata. Immergendomi nella gloria, nella storia dell’arte, della religione, della moda e della musica italiana. Non si trattava solo di cercare di trasformare me stessa; era ancora più importante attingere a una parte della mia eredità che è stata con me da prima ancora che nascessi. Ogni giorno ho iniziato a lavorare mettendo i piedi per terra, sentendo la terra italiana sotto i miei piedi, sapendo che è da lì che vengo ed è quello che mi ha reso tutto ciò che sono oggi”.

Gaga ha dedicato il premio alla nonna italiana, una donna “dura” e “senza paura”, ha detto: “Queste donne mi hanno insegnato come avere grandi sentimenti nel mondo degli uomini, e provare grandi sentimenti è bello. È italiano, è quello che siamo: siamo duro lavoro e grandi sentimenti”.

Per quanto Gaga non sia stata nominata agli Oscar e non sia riuscita a vincere l’agognato Bafta o lo Screen Actors Guild, la popstar ha sottolineato come vincere l’NYFCC Award significassse molto per lei, in quanto nativa di New York. “Amerò questo premio come se mi fosse stato consegnato dai miei antenati, perché so che proviene da casa mia”, ha precisato.

Aspramente criticato, e da noi qui recensito, House of Gucci ha incassato ben 156,709,521 dollari in tutto il mondo.

