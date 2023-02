Madonna replica alle critiche post-Grammy: “Io vittima di misoginia, non mi scuserò mai”

0:00 Ascolta l'articolo

“Who’s That Girl?”, hanno scritto nei giorni scorsi i tabloid inglesi nei confronti di Madonna, riapparsa in pubblico ai Grammy per presentare l’esibizione di Kim Petras e Sam Smith. A finire nel mirino dei social e della critica il volto della cantante 64enne, che negli ultimi anni avrebbe ceduto a botox, stiramenti, acido ialuronico, impianti tricologici. Tanto, troppo per molti. Via Instagram la popstar ha replicato, ancora una volta.

“È stato un onore per me presentare Kim Petras e Sam Smith ai Grammy“, ha precisato Madonna. “Volevo dare l’ultimo premio che era l’Album dell’anno, ma ho pensato che fosse più importante presentare la prima donna trans che si esibisce ai Grammy: un momento storico!! E per di più ha vinto un Grammy!!“.

Icona LGBTQI+ da sempre, la regina si è così ancora una volta concentrata sulla causa queer, intuendo la storicità di un momento mai visto prima sul palco dei Grammy. Peccato che tutti, o quasi, si siano poi soffermati sul suo viso.

“Invece di concentrarsi su ciò che ho detto nel mio discorso, che andava a ringraziare impavidi artisti come Sam e Kim, molte persone hanno scelto di parlare solo di alcune mie foto in primo piano scattate con una fotocamera con obiettivo lungo da un fotoreporter che avrebbe distorto la faccia di chiunque!! Ancora una volta sono stata ingabbiata dal bagliore dell’età e della misoginia che permea il mondo in cui viviamo. Un mondo che si rifiuta di celebrare le donne che hanno superato i 45 anni e sente il bisogno di punirle se continuano ad essere volitive, laboriose e avventurose“.

“Non mi sono mai scusata per nessuna delle scelte artistiche che ho fatto o per il mio aspetto o per il modo in cui mi vesto e non inizierò a farlo ora“, ha proseguito Madonna. “Sono stato denigrata dai media fin dall’inizio della mia carriera. Capisco che si tratta di una prova e sono felice di essere una pioniera, in modo che tutte le donne dietro di me abbiano vita più facile negli anni a venire. Come dice Beyoncé “Non mi spezzeranno l’anima“. “Non vedo l’ora di vivere molti altri anni di comportamento sovversivo – andando oltre i confini – resistendo al patriarcato – e soprattutto godendomi la vita. Inchinatevi, bitches!“.

Madonna ha recentemente annunciato un nuovo tour mondiale che andrà a celebrare 40 anni di carriera, con biglietti andati presto in fumo. Causa tour, il suo annunciato biopic, che avrebbe dovuto dirigere, è stato cancellato dalla Universal.

© Riproduzione Riservata