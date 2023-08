Grande Fratello, tutto quello che sappiamo sulla nuova edizione: opinioniste, concorrenti, conduttore e primi spot

0:00 Ascolta l'articolo

Il Grande Fratello è indubbiamente uno dei reality show più di successo nella storia della televisione italiana che da quest’anno, come abbiamo avuto modo più volte di raccontarvi, perderà gli appellativi “VIP” e “NIP” per tornare alla sua formula originale.

L’obiettivo, fortemente voluto dall’Amministratore Delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, infatti, è quello di raccontare le storie dei concorrenti senza distinzione alcuna tra volti noti del mondo dello spettacolo e persone comuni.

Al centro della narrazione torneranno dunque ad esserci le vite dei partecipanti oltreché le dinamiche che si verranno a creare internamente, abbandonando di fatto la via percorsa fino allo scorso anno da Alfonso Signorini che prediligeva gli innesti dall’esterno – con continue sorprese di amici e parenti dei vipponi – alle vicende della Casa più spiata d’Italia.

Anche quest’anno il regolamento da rispettare sarà severissimo: i concorrenti, infatti, non potranno avere nessun contatto con l’esterno – se non in casi del tutto eccezionali o voluti/autorizzati dalla produzione – e di fatto non potranno utilizzare nessuno strumento tecnologico.

Banditi dunque i social network, gli smartphone, gli orologi e qualsiasi altro mezzo che possa consentirgli di dialogare con l’esterno o di orientarsi nello spazio-tempo. Infine, attenzione ai termini utilizzati: per quanto il “Grande Fratello” farà riferimento al contesto, le bestemmie saranno sinonimo di squalifica.

Grande Fratello: conduttore, opinionista e madrina social

Grande rivoluzione nella squadra del Grande Fratello che perde tutte le opinioniste delle passate edizioni e si ritrova a dover contare sull’unico pilastro rimasto in piedi: il conduttore Alfonso Signorini che tiene ben saldo il timone del reality show più longevo e seguito della televisione italiana.

Al suo fianco, nell’inedito ruolo da opinionista, troveremo la giornalista Cesara Buonamici che commenterà le vicende dei concorrenti cercando, come espressamente richiesto da Pier Silvio Berlusconi, di mantenere un livello più elevato della narrazione. Il mezzo busto del TG5, dunque, dovrà evitare di ricadere nel trash che ha caratterizzato le passate edizioni.

Con lei un nuovo innesto nella grande famiglia del Grande Fratello: la speaker Rebecca Staffelli, infatti, approderà negli studi di Roma per ricoprire il ruolo della madrina dei social – lo scorso anno ricoperto da Giulia Salemi – e raccontare il sentiment del pubblico. Il suo ruolo, ma ancora non è stato confermato, potrebbe essere quello di rappresentare il gruppo delle Radio Mediaset, come già successo lo scorso anno durante le sue incursioni ad Amici di Maria De Filippi.

Grande Fratello: concorrenti

La prossima edizione del Grande Fratello sarà composto da un parterre di concorrenti selezionati per metà tra i volti più amati del mondo dello spettacolo e per l’altra metà tra i comuni cittadini che, con una storia interessante, sono stati selezionati in occasione dei casting che si sono tenuti in estate in tutta Italia.

Ma non finisce qui! Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’Amministratore Delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi avrebbe bandito espressamente influencer, content creator di OnlyFans e volti già passati per il reality. La volontà sarebbe appunto quella di scovare nuovi volti interessanti e al contempo puntare su grandi nomi dello showbiz piuttosto che su tanti piccoli volti noti dei social che hanno poco appeal sul pubblico.

Confermato come concorrente ufficiale, come anticipato da TvBlog, l’ex atleta Alex Schwazer.

Tra i vipponi in lizza, invece, ci sarebbe il giornalista Giampiero Mughini (anteprima Dagospia), l’ex professoressa de L’Eredità e concorrente di Tale e quale show Samira Lui, l’attrice Beatrice Luzzi (Eva Bonelli della soap opera Vivere), l’attore Ciro Petrone (Pisellino del film Gomorra del 2008), la cantante Fiordaliso, l’attrice venezuelana Grecia Colmenares (Topazio) e l’attore Massimiliano Varrese (Il bello delle donne, Carabinieri, Il sangue e la rosa). Ancora nessuna conferma ufficiale.

Grande Fratello: i promo

In queste ore, in vista della tanto attesa partenza prevista per lunedì 11 settembre 2023, su Mediaset sono in rotazione i primi promo della nuova edizione del Grande Fratello che hanno suscitato non poche polemiche perché prive di alcun riferimento al GF VIP 7. Una censura? Al momento non è dato saperlo.

Ciò che è certo, però, è che la volontà del Grande Fratello è quella di perseguire una nuova rotta. Tra le clip selezionate dai montatori, infatti, vediamo per lo più le coppie nate all’interno delle passate edizioni del reality o i volti più amati tra quelli che hanno varcato la porta rossa. Fil-rouge di questi promo da 30 secondi ciascuno, dunque, sono le storie dei concorrenti!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

© Riproduzione Riservata