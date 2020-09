L’Eredità e la normalità del coming out: “Salutiamo il fidanzato di Alex” – VIDEO

Puntata a tinte rainbow quella de L’Eredità di stasera, mercoledì 30 settembre 2020. A distanza di qualche giorno dalla definizione di famiglia come nucleo omogenitoriale a Reazione A Catena, il pomeriggio di Rai 1 si ricolora di arcobaleno con la partecipazione a L’Eredità di un concorrente dichiaratamente gay. Il quiz condotto da Flavio Insinna, tornato in onda lo scorso lunedì dopo la pausa estiva, ha infatti ospitato Alex Poshigian, consulente di viaggio con la passione per l’erboristeria.

Primo sfidante della campionessa in carica, Alex Poshigian ha fatto coming out salutando su invito del conduttore il proprio compagno Mauro (ecco perché non parliamo di outing). Vegetariano, amante della fotografia e della meteorologia, Alex Poshigian non è riuscito ad arrivare al gioco finale de L’Eredità, sconfitto dopo essere finito due volte a rischio di eliminazione.

Che cosa ci stupisce di un coming out in un quiz su Rai 1, campione di ascolti e punta di diamante della rete, come L’Eredità? Meravigliosamente (quasi) nulla. O forse proprio che una presentazione simile, che un tempo avrebbe solleticato la curiosità dei social, passi di grazia come ordinaria. Un tempo evento eccezionale da segnare in calendario, ora prassi. Ciò non significa che il gesto abbia perso di potenza, tutt’altro, soprattutto in un contesto tale. Gutta cavat lapidem, così questi piccoli barlumi di normalità segnalano un cambiamento tangibile nel modo di avvertire il mondo del pubblico. E aiutano chi vive seguendo il senso contrario della storia.

Già in passato hanno partecipato concorrenti dichiaratamente gay a L’Eredità. Tra questi, bisogna ricordare Francesco De Angelis, campione rimasto nel cuore degli spettatori del quiz per la sua avventura fortunata.